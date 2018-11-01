Gripten korunmanın 6 yolu

Sonbaharla birlikte grip mevsimi de başladı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Durmuş bazı basit tedbirlerle hastalığa yakalanmamanın yollarını şöyle sıraladı:

1 – Ellerinizi sabunlayın: Solunum yolu virüsleri temas ve havada asılı kalan damlacıklar aracılığıyla bulaşıyorlar. Bu nedenle özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda bulunduktan veya tokalaştıktan sonra ve yemeklerden önce ellerinizi mutlaka 1-2 dakika süreyle ovalayıp sabunlamanız çok önemli.

2 – Ortamı havalandırın: Kapalı, kalabalık ve aşırı sıcak ortamlardan mümkün olduğunca kaçının. İmkan varsa bulunduğunuz ortamı saat başı 10-15 dakika havalandırın veya açık havaya çıkın.

3 – Dört yapraklı yonca modeli beslenin: Dört yapraklı yonca modelindeki gibi, her çeşit besin grubundan yeterli ve dengeli beslenmek bağışıklık sistemimizi besleyecektir. Yapraklardaki besin grupları 1- Süt-süt ürünleri 2-Et-yumurta baklagil gibi protein kaynakları 3- Sebze- meyve gibi vitamin/ mineral kaynakları 4-Tahıllar gibi karbonhidrat ve B vitamini kaynaklarıdır. Tüm besin gruplarını dengeli bir şekilde ve yaşınıza uygun olarak tüketin. Sebze ile meyvelerin mevsime özgü olmasına da dikkat edin.

4 – Yanı başınızda su bulundurun: Gripten korunmak için günde en az 2 litre su tüketmelisiniz. Masa başında çalışıyorsanız, yanı başınızda rahatlıkla görebileceğiniz bir yere 1-2 litre su koymanızda fayda var.

5 – En az 7 saat uyuyun: Güçlü bir bağışıklık sistemi için günde 7 saat ve üzerinde uyumanız çok önemli. Hafta sonları dahil uyku düzenine sadık kalın ve alkol, kafein ile geç yemek yeme gibi uyku kalitenizi etkileyecek faktörlerden sakının.

6 – Aşı yaptırın: Virüse karşı korunmak ve hastalığın yayılmasını önlemek için en etkili yöntemlerden biri, grip aşısı yaptırmaktır. Özellikle gün içinde çok sayıda kişiyle temas edenler, evinde bebek ya da bağışıklığı zayıf hastası olanlar, hastalarla temas eden meslek grupları, astım, diyabet, kalp ile böbrek hastalığı gibi bağışıklığı düşük olan kişilerin ekim-kasım aylarında grip aşısı olmaları öneriliyor.