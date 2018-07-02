Hemoroid (basur) nedir? Hemoroid nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Halk arasında basur ya da mayasıl olarak bilinen Hemoroid nedir? Hemoroid nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Toplumda yetişkinlerin neredeyse dörtte birinde zaman zaman ortaya çıkan yaygın bir rahatsızlık olan hemoroid hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Hemoroid nedir? Hemoroid nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları…

HEMOROİD (BASUR) NEDİR?

Hemoroidler, rektum ve anüsün en alt kısmında şişmiş damarlardır. Bazen bu kan damarlarının duvarları o kadar incedir ki, özellikle dışkılama yapılırken damarlar şişer ve tahriş olur. Halk arasında basur ya da mayasıl olarak bilinir. İç, dış ve tromboze hemoroidler olarak üçe ayrılır. Zamanla altta yatan sebeplerle birlikte anal kanalda yerleşen genişlemiş toplardamar yumakları makatın dışına doğru çıkarlar.

Hemoroidler rektal kanamanın en sık nedenlerinden biridir. Nadiren tehlikeli ve genellikle birkaç hafta içinde ortaya çıkarlar.

İç hemoroidler

Bunlar rektumun içinde olduğundan genellikle bu hemoroidleri göremez veya hissedemezsiniz ve nadiren rahatsızlığa neden olurlar. Ancak dışkılama esnasında zorlanma veya tahriş, hemoroidin yüzeyine zarar verebilir ve kanamaya neden olabilir. Bazen, zorlama, anal açıklıktan bir iç hemoroidi itebilir. Bu, çıkıntılı veya prolapslu bir hemoroid olarak bilinir ve ağrıya ve tahrişe neden olabilir.

Dış hemoroidler

Anüs çevresindeki deri altındadır, burada daha çok ağrı algılayan sinirler vardır, bu nedenle kanamaya da sebep olurlar.

Tromboze hemoroidler

Bazen kan bir dış hemoroid içinde havuz oluşturabilir ve şiddetli ağrı, şişlik, iltihap ve anüse yakın sert bir yumru ile sonuçlanabilecek bir pıhtı (trombüs) oluşturabilir.

HEMOROİD NEDENLERİ

– Bağırsak alışkanlığında değişiklikler (kabızlık, ishal),

– Gebelik ve doğum,

– Şişmanlık

– Sedanter yaşam,

– Bazı spor etkinlikleri (ata binmek, bisiklet sürmek),

– Çeşitli meslek grupları (şoförler, pilotlar),

– Tuvalette uzun süre oturma,

– Alkol alışkanlığı,

– Pelvik bölgede yerleşen tümörler, karında ascites oluşumu,

– Kalın bağırsak kanseri.

Hemoroidler yaşlanma ile daha fazla görülür çünkü rektum ve anüsünüzdeki damarları destekleyen dokular zayıflayabilir ve gerilebilir.

HEMOROİD BELİRTİLERİ

– Rektal kanama (makatta taze kırmızı renkli kanama ),

– Ağrı,

– Makatta ele gelen şişlik,

– Akıntı, makatta ıslaklık hissi,

– Kaşıntı

Bu şikayetlerle başvuran hastalarda anal fissür, perianal fistül, perianal abse ve tromboz görülen diğer hastalıklardır. Ağrı iç hemoroidlerde çok geç bir bulgudur. Başlangıç döneminde ağrı varsa tromboze hemoroid, perianal abse, anal fissür akla gelmelidir.

HEMOROİD TEDAVİSİ

– Bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesi altta yatan kabızlığın giderilmesi,

– Diyette bol lifli gıdalara ağırlık verilmesi, günlük su alımının arttırılması ortalama 1.5-2 litre su içilmesi,

– Lokal krem ve pomatlar,

Cerrahi tedavi :

– Skleroterapi

– Bant ligasyon

– Klasik cerrahi yöntemle hemoroid ektomi operasyonu genel anestezi altında yapılır. Hastanede yatma süresi ortalama bir gündür.

– Lazer tedavisi (Nd-yag lazer tekniği ile genel anestezi altında yapılır ve ameliyat süresi 5-15 dakikadır. Ameliyat sonrası ağrı en az olan yöntemdir. Üçüncü dereceye kadar olan hemoroidlere uygulanır.

HEMOROİDİ ÖNLEMENİN YOLLARI

Lifli gıdalar yiyin

Bunun en iyi yolu bitkisel besinler (sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, kabuklu yemişler, tohumlar, baklagiller ve baklagiller) tüketmektir.

Bol su içmek

Sert dışkı ve kabızlıktan korunmanıza yardımcı olur, bu nedenle bağırsak hareketleri sırasında daha az zorlanırsınız. Elyaflı meyveler ve sebzelerin içlerinde su olduğu için sıklıkla tüketin. Günde en az 6-8 bardak mutlaka su içmelisiniz.

Egzersiz

Fiziksel aktivite, her gün yarım saat yürümek, kanınızı ve bağırsaklarınızı hareket ettirmenin başka bir yoludur.

Ayrıca tuvalet ihtiyacınız olduğunu hissettiğinizde mutlaka gidin asla bekletmeyin.