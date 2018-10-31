Kış hastalıklarından korunmanın yolları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süda Tekin kış hastalıklarından korunmanın yollarını anlattı. Doç. Dr. Süda Tekin, AVM, sinema salonu, okul, kreş, otobüs ve uçak gibi kapalı ortamların solunum yolu enfeksiyonlarına yol açtığını belirterek, önemli tavsiyelerde bulundu.

Gün içinde farklı ortamlara girerek bu ortamların havasına maruz kalırız. Evde, okulda, alışveriş merkezlerinde, sağlık kurumlarında, otobüslerde soluduğumuz bu havadan vücudumuza solunum yoluyla giren mikropların hastalık yapmasıyla

ortaya çıkan hastalıklara, solunum yolu enfeksiyonları denir. Bu enfeksiyonlarda bulaşma, etkenin dış ortamda canlı kalabilme özelliğine göre doğrudan ya da dolaylı yolla olur.

DOĞRUDAN BULAŞMA

Etken, duyarlı (bu hastalık etkenine karşı korunması olmayan) kişiye yakın temas sonucu damlacıkla geçer. Yani öksürme,

hapşırma veya konuşma sonucu yayılan damlacıkların 60-90 cm uzaklıkta solunum yollarından alınmasıyla bulaşır.

DOLAYLI BULAŞMA

Havada asılı kalan damlacık çekirdeğinin solunmasıyla bulaşır. Ayrıca enfeksiyon etkeniyle kirlenmiş eşya, besin maddeleri ve eller aracılığıyla da taşınabilir.

ESAS NEDEN KİRLİ HAVA SOLUMAK

Havaların soğuduğu mevsimlerden itibaren, özellikle kış aylarında solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar konusunda çok ciddi artışlar meydana gelir. Bu hastalıkların artmasının esas nedeni havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı ortamlarda yaşamayı tercih etmesi, içerideki kirli havanın ortak solunmasından kaynaklanır. Yani enfeksiyon hastalığı, soğuğun doğrudan

etkisiyle değil, alışveriş merkezi, kapalı alanlar ve sinemalar gibi havalandırma koşullarının yeterli olmamasına bağlı enfekte kişilerde bulunan bakteri ve/veya virüslerin sağlıklı kişilere bulaşmasına bağlı gelişmektedir.

UÇAK YOLCULUĞU DA RİSKLİ

Havaların soğukluğu, burundan akciğere kadar devam eden solunum yolunun enfeksiyon etkenlerine (bakteri, virüs) karşı konağın (sağlıklı birey) hazırlıksız kalmasına neden olmaktadır. Yani bağışıklığını kaybeden vücut her türlü mikroba açık hale

gelerek çok kolay bir şekilde hasta olmaktadır. Uzun uçak yolculuklarında kalabalık insan grubuyla saatlerce havasız ortamda

yolculuk etmek de hasta olma riskini artırmaktadır. Özellikle uluslararası uçuşlarda saatlerce kabin içinde olmak solunum yolu

enfeksiyonu gelişmesini artıran önemli bir durumdur

Nelere dikkat etmek gerekir?

*Öksürürken, aksırırken ağız kağıt bir mendille kapatılmalıdır.

* Yerlere tükürülmemelidir.

*Evde, okulda, ofislerde odalar sık sık havalandırılmalı, pencere varsa açılmalıdır.

*Eller yemekten, tuvaletten önce ve sonra sabun ve bol suyla iyici yıkanmalıdır.

*Aşı ile korunulabilir hastalıklara karşı zamanında aşılama yapılmalıdır.