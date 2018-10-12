Ortalama Corpuscular Hacim olarak da adlandırılan MCV kan testi, tam kan sayımı (CBC veya FBC) testinin bir parçası olarak yapılan ve kırmızı kan hücrelerinizin her birinin ortalama boyutunu veya hacmini belirleyen bir kan testidir. Peki, MCV yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

MCV bazen Ortalama Hücre Hacmi olarak da adlandırılır. Tam kan tahlilindeki değerlerden biri olan MVC hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… MCV nedir? MCV yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

MCV (MEAN CORPUSCULAR VOLUME) NEDİR?

Ortalama Eritrosit Hacmi olarak da adlandırılan MCV kan testi, tam kan sayımı (CBC veya FBC) testinin bir parçası olarak yapılan ve kırmızı kan hücrelerinizin her birinin ortalama boyutunu veya hacmini belirleyen bir kan testidir. MCV ayrıca bazen Ortalama Hücre Hacmi olarak da adlandırılır.

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NORMAL MCV DEĞERLERİ NEDİR?

Kanımız beyaz kan hücrelerini (WCB), kırmızı kan hücrelerini (RBC) ve plateletleri ve ayrıca plazma bileşenlerini içerir. Kırmızı kan hücreleri tabla şekillidir ve hemoglobin adı verilen ve akciğerlerimizden oksijenin gerekli olduğu vücut hücrelerine taşınmasına yardımcı olan molekülü içerir.

Kırmızı hücrelerin etkili olması için doğru hacimde veya büyüklükte olması gerekir. Bir yetişkinde normal bir kırmızı kan hücresi hacmi yaklaşık 80 -100 fL’dir (fL, MCV’nin ölçüldüğü birim olan Femtoliter’dir. Güç, eksi 15 Litre veya 0.000000000000000001 Litre’ye yükseltilmiş 10 ile aynıdır).

Bu değer çocuklarda farklıdır.

– Doğumda yaklaşık 106 fL

– 3 aylıkken, 95 fL’dir.

– 1 yaşında, 70 ila 86 fL arasında bir yer

– 3-6 yaşlarında, 73 – 89 fL’dir.

– 10-12 yaşları arasında MCV 77-91 fL olur.

Birçok laboratuvar artık test sırasında direkt olarak bir MCV belirleyebilmesine rağmen, hematokrit veya PCV değerinden, tam bir kan sayımında kırmızı hücre sayımına bölünerek hesaplanabilir.

DÜŞÜK MCV DEĞERİ NE ANLAMA GELİR?

MCV, hemoglobin, beyaz kan hücresi sayısı ve trombosit düzeyleri tam kan sayımının en bilgilendirici bileşenleridir.

Tam kan sayımındaki hemoglobin seviyesi (Hb) anemik olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olurken, MCV kan testi bundan daha ileriye gider. Anemi tipine göre daha fazla bilgi sağlamak veya hemoglobin seviyesi testinin tek başına gösteremediği problemlere işaret etmek çok yararlıdır.

Düşük bir MCV bize kırmızı kan hücrelerinizin hacminin normal olandan daha az olduğunu söyler, bu durum Microcytosis (küçük hücreler) olarak adlandırılır. Çok küçük hücreler, hücrelere daha az oksijen taşınması anlamına gelir ve bu da yorgunluğa yol açar.

Düşük MCV’nin ortak nedenleri şunlardır:

– B6 vitamini eksikliği

– Kan kaybı (adet, ülser gibi nedenlerle)

– Talasemi

– Kronik bir hastalık

– Kurşun zehirlenmesi

– Demir eksikliği anemisi

– Yeme bozukluğu – anoreksiya nervoza, bulimia

YÜKSEK MCV DEĞERİ NE ANLAMA GELİR

Normalden daha yüksek bir MCV bize kırmızı kan hücrelerinizin büyük olduğunu ve Macrocytosis (büyük hücreler) olarak adlandırılan bir durum olduğunu söyler. Hücreler çok büyük olduğunda, vücut hücrelerine kan dağıtan minik kılcal damarları geçtikçe kolayca kırılabilirler.

Yüksek MCV’nin ortak nedenleri şunlardır:

– Bazı ilaçların yan etkileri

– Karaciğer hastalığı (siroz)

– B12 eksikliği anemisi

– Aşırı alkol tüketimi

– Hipotiroidi

– Hemolitik anemi

– Folik asit eksikliği anemisi

– Miyelodisplastik sendrom

– Aplastik anemi