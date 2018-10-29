Mide tembelliği (Gastroparezi) nedir? Mide tembelliği nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Mide tembelliği ya da tıptaki ismi ile gastroparezi, midenizin normal bir şekilde gıda maddesini boşaltamayacağı bir durumdur. Hasarlı bir vagus siniri, mide ve bağırsaktaki kasların işleyişini engelleyerek, yiyeceklerin sindirim sistemine doğru ilerlemesini önler. Peki, mide tembelliği nedenleri ve belirtileri nelerdir? Mide tembelliği tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Günümüzde sık görülebilen mide rahatsızlıklarından biri olan mide tembelliği genellikle tehlikeli bir sağlık sorunu değildir. Fakat bazı durumlarda beraberinde ciddi mide hastalıklarının meydana gelmesine neden olabilmektedir. Şimdi, mide tembelliği (Gastroparezi) nedir? Mide tembelliği nedenleri, belirtileri nelerdir? Mide tembelliği tedavisi nasıl olur? hep birlikte öğrenelim…

MİDE TEMBELLİĞİ (GASTROPAREZİ) NEDİR?

Gastroparezi, midenizdeki kasların (hareketlilik) normal spontan hareketini etkileyen bir durumdur. Normalde, güçlü kas kasılmaları, sindirim sisteminiz boyunca yiyecek taşır. Ancak gastroparezi varsa, karnınızın hareketliliği yavaşlar veya hiç çalışmaz, midenizin düzgün şekilde boşalmasını önler.

Opioid ağrı kesiciler, bazı antidepresanlar, yüksek tansiyon ve alerji ilaçları gibi bazı ilaçlar, yavaş gastrik boşalmaya yol açabilir ve benzer semptomlara neden olabilir. Zaten gastroparezi olan kişiler için, bu ilaçlar durumlarını daha da kötüleştirebilir.

Gastroparezi normal sindirime müdahale edebilir, bulantı ve kusmaya neden olabilir ve kan şekeri seviyelerinde ve beslenmede sorunlara neden olabilir. Gastroparezi nedeni genellikle bilinmemektedir. Bazen bir diyabet komplikasyonu ve bazı insanlar ameliyattan sonra gastroparesis geliştirir. Gastroparezi için herhangi bir tedavi olmamasına rağmen, diyetinizdeki değişiklikler ilaçla birlikte biraz rahatlama sağlayabilir.

MİDE TEMBELLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Gastroparezi olan birçok insanın belirgin bir belirti ve semptomu yoktur. Belirtileri şunları içerir:

– Kusma

– Mide bulantısı

– Sadece birkaç ısırık yedikten sonra doluluk hissi

– Sindirilmemiş besinlerin kusulması

– Kötü ağız kokusu oluşması

– Asit reflü

– Şişkin karın

– Karın ağrısı

– Kan şekeri seviyelerindeki değişiklikler

– İştahsızlık

– Kilo kaybı ve yetersiz beslenme

MİDE TEMBELLİĞİ NEDENLERİ

Mide tembelliğinin nedeni tam olarak her zaman net değildir. Ancak çoğu durumda, gastroparezi, mide kaslarını (vagus siniri) kontrol eden bir sinire verilen hasardan kaynaklandığına inanılmaktadır.

Vagus siniri, midenin içindeki kasların kontraksiyonu ve ince bağırsak içine yiyecek göndermesi de dahil olmak üzere sindirim sisteminizdeki karmaşık süreçleri yönetmeye yardımcı olur. Hasarlı bir vagus siniri normal olarak mide kaslarına sinyal gönderemez. Bu, normal olarak ince bağırsağınıza sindirilmek yerine, midenin içinde daha uzun süre kalmasına neden olabilir.

Vagus siniri, diyabet gibi hastalıklar, mide veya ince bağırsak ameliyatlarında zarar görebilir.

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RİSK FAKTÖRLERİ

Mide tembelliği riskinizi artırabilecek faktörler:

– Şeker hastalığı

– Abdominal veya özofagus cerrahisi

– Enfeksiyon, genellikle bir virüs

– Narkotik ağrı kesici ilaçlar gibi mide boşalmasını hızlandıran bazı ilaçlar

– Skleroderma (bağ dokusu hastalığı)

– Parkinson hastalığı veya multipl skleroz gibi sinir sistemi hastalıkları

– Hipotiroidizm (düşük tiroid)

Mide tembelliği geliştirme riski kadınlarda, erkeklerden daha fazladır.

MİDE TEMBELLİĞİNİN TEDAVİSİ

Mide tembelliğini tedavi etmek, altta yatan durumu tanımlamak ve tedavi etmekle başlar. Diyabet gastropareziye neden oluyorsa, doktorunuzdan bu konuda yardım ve tavsiye alabilirsiniz.

Diyetinizdeki değişiklikler

Gastroparezi tedavisinde en önemli amaç yeterli beslenmeyi sağlamaktır. Birçok insan gastroparezi diyet değişiklikleri ile diyet değişiklikleri bu durumun yönetiminde ilk adımdır. Sindirimi daha kolay olan yiyecekleri öğrenmek için bir diyetisyenle çalışabilirsiniz, böylece yediğiniz yiyeceklerden yeterli kalori ve besin almanız daha olasıdır. Bir diyetisyen, şunları denemenizi tavsiye edebilir:

– Daha küçük yemekleri daha sık yiyin

– Yiyecekleri iyice çiğneyin

– Çiğ meyve ve sebze yerine iyi pişirilmiş meyve ve sebzeler yiyin

– Bezoarlara neden olabilen, portakal ve brokoli gibi lifli meyveler ve sebzelerden kaçının.

– Çoğunlukla az yağlı yiyecekleri seçin.

– Çorba ve püre haline getirilmiş yiyecekleri deneyin.

– Günde 1 ila 1,5 litre su içmek

– Yemek yedikten sonra hafifçe egzersiz yapın (yürüyüşe çıkmak gibi)

– Gazlı içecekler, alkol ve sigara içmekten kaçının

– Yemekten sonra 2 saat boyunca uzanmaktan kaçınmaya çalışın

– Her gün bir multivitamin almak

İlaçlar

Mide tembelliği rahatsızlığının tedavisi bazı mide ilaçları sayesinde de yapılmaktadır. Mide tembelliğinin giderilmesinde oldukça etkili olan mide ilaçları genellikle birkaç günlük tedavi süreci boyunca uygulanmaktadır.

Cerrahi tedavi

Mide tembelliği olan bazı kişiler herhangi bir yiyecek veya sıvıyı tolere edemeyebilir. Bu durumlarda, doktorlar ince bağırsağa bir besleme tüpü (jejunostomi tüpü), ya da mide içeriğinden gelen baskıyı hafifletmek için bir mide havalandırma tüpü önerebilir.