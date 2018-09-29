Zerdeçalın kendisi mi hapı mı daha faydalı?

Prof. Dr. Yeşim Erbil, “Zerdeçalın yararlı etkisinin görülebilmesi için içerdiği curcumin miktarı çok önemlidir. Önerilen curcumin ise günde 1 gramdır” diyerek konuyla ilgili şunları söyledi:

Zerdeçal özellikle Hindistan'da hem baharat hem de bitkisel tedavi kapsamında yüzyıllardır kullanılıyor. Bu baharatın içerdiği “curcuminoidler” güçlü antioksidan ve antienflamatuar (iltihapla savaşan) etki göstermektedir. Curcuminoidlerin de en önemli bölümü “curcumin”dir. Curcuminin kan yoluyla emilimi çok düşüktür, bu nedenle zerdeçalın karabiber ile kullanılması curcumin emilimini 2 bin kat artırmaktadır. Ayrıca curcumin yağda çözündüğü için yemek arasında tüketilmesi emilimini artıracaktır.

DOZU DÜŞÜKSE TOZUNU TERCİH EDİN

Zerdeçalın sadece yüzde 3'lük bölümü curcumin içerir. Bu nedenle çalışmalarda aktif maddenin yoğun olarak bulunduğu zerdeçal ekstratı önerilmektedir. Ancak zerdeçalın yararlı etkisinin görülebilmesi için içerdiği curcumin miktarı çok önemlidir. Önerilen curcumin dozu ise günde 1 gramdır. Ticari ilaç olarak yaygınlaşan bazı zerdeçal kapsüllerinin içerisinde sadece 40-50 mg curcumin bulunmaktadır. Bu miktarın etki etmesi doğal olarak mümkün değildir. Bu içerikte ürünleri almak yerine toz zerdeçal tüketmek çok daha akılcı ve ekonomiktir.

SAHTE ÜRÜNLERE DİKKAT!

Toz halinde satılan zerdeçalların hepsi saf ürün değildir. Ticari kaygı ile miktarını artırmak için çeşitli unlar katılmaktadır.

Bu glüten hassasiyeti olanlarda rahatsızlıklara neden olabilir. Zerdeçalın sarı renginin belirginleşmesi için zehirli bir madde olan metanil illegal olarak kullanılmaktadır. Bu madde özellikle sinir sistemi üzerinde ciddi hastalıklara yol açabilir.



FAZLASI BÖBREK TAŞINA NEDEN OLUR

Eğer bu ürünler ilaç olarak alınacaksa curcumin miktarının yüksek olanlarının seçilmesi uygundur. Günde 8 gramı aşan dozlarda yan etkiler görülmektedir. Zerdeçalın içeriğinde yüzde 2 oranında oksalat bulunur aşırı tüketilmesi böbrek taşlarına neden olabilir.

HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

– Kalp ve damar hastalıkları

– Romatizmal hastalıklar, özellikle kronik iltihapla seyreden artritler

– Nörolojik ve ruhsal sorunlar

– Obezite

– Kanserler (Özellikle meme ve kolon (kalın bağırsak kanseri)

– Diyabet