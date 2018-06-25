3 parmaklı mumyalanmış ceset bulundu! Yeni bir insan türüne ait olabilir

Peru'da bulunan ve uzaylı olduğu iddiaları ile gündeme gelen mumyalanmış cesedin, şimdiye kadar bilinmeyen yeni bir insan türüne ait olabileceği düşünülüyor.

Bir İngiliz araştırmacı, Peru’nun Nazca bölgesinde bulunan üç parmaklı mumyanın, yeni bir insan türü olabileceğini iddia etti. Mezar soyguncuları tarafından bulunan ve uzaylı olduğu iddia edilen mumyalanmış cesede yapılan DNA ve karbon testleri sonucunda cesedin 1800 yaşında olabileceği açıklandı. Cesedin yüzde 98,5 insan yüzde 1,5 ise bilinmeyen bir tür olduğu ortaya çıktı.

TARİH KİTAPLARI DEĞİŞEBİLİR





İngiliz araştırmacı ve belgesel yapımcısı Steve Mera, Peru’daki cesetlere erişmeyi başardı ve birkaç örnek alarak DNA testi için gönderdi. Mera, bu buluşun tarih kitaplarımızı sonsuza dek değiştirebileceğine inanıyor.

YENİ BİR İNSAN TÜRÜ

İnce, uzun kafası ve üç parmağıyla dikkatleri üzerine çeken mumyalanmış cesedin bir kadına ait olduğu anlaşılırken, bunun yeni ve bilinmeyen bir insan türü olma ihtimali de oldukça yüksek görülüyor.

HASTALIK İZİ YOK

21. Yüzyılın en önemli keşfi olabilir diyen Mera, bedenin tamamen gerçek olduğuna inanıyor. Sri Lanka’daki Genetech Laboratuvarı profesörleri de Maria’nın çok sıradışı bir DNA olduğunu doğruladı. Cesedin genlerinden bilinen herhangi bir hastalığa ait izler de bulunmadı.

KARABORSADA 1 MİLYON STERLİN

Cesedin uluslararası karaborsada 1 milyon sterlin fiyat etiketi olduğu ifade edildi.