Prompter Nedir? Nasıl çalışır? Takılmadan nasıl konuşulur? soruları konunun meraklıları tarafından araştırılıyor. Kelime anlamı olarak 'Elektronik Suflör” anlamına gelen prompter yayın sırasında haberi eksiksiz okumayı ve hata oranını azaltmayı hedefler. İşte promter'a dair ayrıntılar...

Prompter haber sunucusu veya konuşmacısının ekran karşısında teklememesini ve akıcı konuşmasını sağlayan elektronik bir cihazdır. İşte Prompter Nedir? Nasıl çalışır? Takılmadan nasıl konuşulur? sorularının yanıtı…

PROMPTER NEDİR?

Prompter yabancı kökenli bir kelime olup Türkçe karşılığı ” elektronik Suflör” olarak bilinmektedir. Yayın sırasında konuşmacı yada haber spikerinin görebileceği şekilde kamera karşısında haber akışını sağlamak ,eksiksiz haber okumayı sağlamakta, hataları kapatmakta , unutulanları gidermekte olup yinede bazı aksaklıklar yaşanarak gülünç durumlar ortaya çıka bilmektedir. Ulusal yayın yapan bir çok kanal bu yöntemi kullanmakla beraber , Prompter yöntemini kullanmayan kanallarda mevcuttur. Prompter kullanan konuşmacı veya haber sunucusu bu yönteme baş vurduğunda izleyiciye bakarak jest ve mimiklerini ayarlayarak konuşmalı aksi taktirde izleyici sürekli promptere bakarak konuştuğunuzu belli ederseniz sizi dinlemez, kanalı izlemez. Bunun için spiker prompter kullanmayı iyi bilmelidir.

PROMPTER NASIL ÇALIŞIR

Prompter elektronik bir slayt makenası olup yapılacak konuşma metnini konuşmacı veya spikere konuşma akışını kolaylaştırmak için seyirciye kapalı konuşmacıya açık olarak duran konuşmacının veya arkada proğramı yöneten kişilerin elinde bulunan kumanda ile konuşma akışı sağlanmaktadır. Prompter yazılı metinleri aktardığı için önceden kontrol edilmeli yanlışlıklar düzeltilmeli aksi taktirde konuşma veya haber esnasında gülünç duruma düşülmektedir.

TEKLEMEDEN NASIL KONUŞULUR?

Özel günlerde gecelerde ve seçim mitinglerinde liderlerin uzun süreler boyunca takılmadan, konudan sapmadan, akıcı biçimde nasıl konuştuğu hep merak edilmiştir. Zira televizyonları açtığımızda parti liderlerinin sanki ezbere konuşuyormuş gibi hiç takılmadan konudan konuya geçmesi “ne zeki adam ama” tepkilerini de beraberinde getiriyor. Bu durum liderlerin çok zeki olmasıyla ilgili değil. Yıllar önce opera, tiyatro sahnelerindeki hataları en aza indirmek için geliştirilen suflör sistemi teknolojinin de gelişmesiyle birlikte yerini prompter adında bir cihaza bırakmıştır. Önce sufle den bahsedelim. Opera ve tiyatro oyunlarının başlangıç ve bitişlerini ne kadar zamanın kaldığını ve artık hangi oyuna geçilmesi gerektiğini opera ve tiyatro sanatçılarına oyuncuların göremeyeceği bir açıdan sürekli olarak el kol işaretleri ile söyleyen birileri vardı. Bu işleme sufle deniyordu, el kol işaretleri ile bilgiler verene de suflör.

Toplu konuşmalarında aslında bir tür bir sahnesi olduğunu düşünen bilim insanları. Toplu konuşma ve açılışlarda konuşmayı yapan kişinin takılmadan ve akıcı bir biçimde konuşabilmesi için çalışmalar yaptı ve nihayetinde prompter denilen cihazı geliştirdi.

PROMPTER’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Prompter cihazı kamera , gölgelik ,sufle monitörü , ışın yayıcı cam , çekim görüntüleri ve sufle metninden ibarettir. Yani karşısında prompter olan bir konuşmacı aynı ekrandan kendisinin sahnede nasıl göründüğünü ve okuma metnini rahatlıkla görebilir. Genelde sahnenin sağ ve sol ve ortasına birer tane konulur. Konuşmacı sahnenin sağına geçtiğinde sağdaki prompteri, sola geçtiğinde ise soldaki prompteri kullanır.