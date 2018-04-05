Patlatacaksınız!..

Her şeyi hallettiler, sıra nükleer santralde…
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Yürüyen merdiven yaptılar, içine insan düştü…
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Ankara'daki altgeçitlere yeterince delik komayı unutmuşlar, her şiddetli yağmurda su dolduğunda dalgıçlar delik bulmaya dalıyor…
Deliğin yerini piyangocuya sormuşlardı…
Günde elli kez sigara izmaritini içine attığı için, deliğin yerini o biliyor…
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Hızlı tren yaptılar, ilk seferinde virajı alamadı… 41 kişi öldü, makinist hızlı treni hızlı sürmekten suçlu bulundu…
İnsanlar “Bakan istifa” dediler ama o şimdi başbakan…
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HES yaptılar, doğa harikası yüzlerce dere kurudu, köylüler doğup büyüdükleri evlerini, tarlalarını bırakıp göç ettiler… Şimdi şehirdeki fakirhanelerine her elektrik faturası geldiğinde, yurtlarını yıkanların da parasını ödüyorlar…
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Sıra geldi anayasa yapmaya…
Padişahlığın adı “demokrasi” olanını yaptılar…
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Zafer marşı yaptılar, duydunuz:
“Yaylalar yaylalar…”
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TÜBİTAK “Uzay konusunda tecrübeli araştırmacı aranıyor” ilanı verdi, yirmi bin kişi başvurdu…
O sırada “kimyasal silahları yok eden toz” icat ettiler…
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Haberleşme uydusunu Fransızlar yaptı, Çinliler fırlattı, yönetim kuruluna İslam Felsefesi doktorası sahibi İbrahim Kalın'ı koydular…
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Şeker şirketlerini işletemediler, satıyorlar…
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Şimdi nükleer santral sırada…
Şu birincisini Çernobil'i patlatan Ruslar, ikincisini Fukuşima'yı patlatan Japonlar yapacak…
Birincisinde 1 milyon 300 bin insan ölümcül hastalıklara yakalandı… İkincisi hâlâ denize radyasyon akıtıyor, engellenemedi… Patlamalar, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından tam 200 kat daha etkiliydi…
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Tamam, yapın da…
Patlatacaksınız…