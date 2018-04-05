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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

Patlatacaksınız!..

5 Nisan 2018
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Her şeyi hallettiler, sıra nükleer santralde…

*

Yürüyen merdiven yaptılar, içine insan düştü…

*

Ankara'daki altgeçitlere yeterince delik komayı unutmuşlar, her şiddetli yağmurda su dolduğunda dalgıçlar delik bulmaya dalıyor…
Deliğin yerini piyangocuya sormuşlardı…
Günde elli kez sigara izmaritini içine attığı için, deliğin yerini o biliyor…

*

Hızlı tren yaptılar, ilk seferinde virajı alamadı… 41 kişi öldü, makinist hızlı treni hızlı sürmekten suçlu bulundu…
İnsanlar “Bakan istifa” dediler ama o şimdi başbakan…

*

HES yaptılar, doğa harikası yüzlerce dere kurudu, köylüler doğup büyüdükleri evlerini, tarlalarını bırakıp göç ettiler… Şimdi şehirdeki fakirhanelerine her elektrik faturası geldiğinde, yurtlarını yıkanların da parasını ödüyorlar…

*

Sıra geldi anayasa yapmaya…
Padişahlığın adı “demokrasi” olanını yaptılar…

*

Zafer marşı yaptılar, duydunuz:
“Yaylalar yaylalar…”

*

TÜBİTAK “Uzay konusunda tecrübeli araştırmacı aranıyor” ilanı verdi, yirmi bin kişi başvurdu…
O sırada “kimyasal silahları yok eden toz” icat ettiler…

*

Haberleşme uydusunu Fransızlar yaptı, Çinliler fırlattı, yönetim kuruluna İslam Felsefesi doktorası sahibi İbrahim Kalın'ı koydular…

*

Şeker şirketlerini işletemediler, satıyorlar…

*

Şimdi nükleer santral sırada…
Şu birincisini Çernobil'i patlatan Ruslar, ikincisini Fukuşima'yı patlatan Japonlar yapacak…
Birincisinde 1 milyon 300 bin insan ölümcül hastalıklara yakalandı… İkincisi hâlâ denize radyasyon akıtıyor, engellenemedi… Patlamalar, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından tam 200 kat daha etkiliydi…

*

Tamam, yapın da…
Patlatacaksınız…

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Bekir Coşkun
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