Patlatacaksınız!..

Her şeyi hallettiler, sıra nükleer santralde…

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Yürüyen merdiven yaptılar, içine insan düştü…

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Ankara'daki altgeçitlere yeterince delik komayı unutmuşlar, her şiddetli yağmurda su dolduğunda dalgıçlar delik bulmaya dalıyor…

Deliğin yerini piyangocuya sormuşlardı…

Günde elli kez sigara izmaritini içine attığı için, deliğin yerini o biliyor…

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Hızlı tren yaptılar, ilk seferinde virajı alamadı… 41 kişi öldü, makinist hızlı treni hızlı sürmekten suçlu bulundu…

İnsanlar “Bakan istifa” dediler ama o şimdi başbakan…

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HES yaptılar, doğa harikası yüzlerce dere kurudu, köylüler doğup büyüdükleri evlerini, tarlalarını bırakıp göç ettiler… Şimdi şehirdeki fakirhanelerine her elektrik faturası geldiğinde, yurtlarını yıkanların da parasını ödüyorlar…

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Sıra geldi anayasa yapmaya…

Padişahlığın adı “demokrasi” olanını yaptılar…

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Zafer marşı yaptılar, duydunuz:

“Yaylalar yaylalar…”

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TÜBİTAK “Uzay konusunda tecrübeli araştırmacı aranıyor” ilanı verdi, yirmi bin kişi başvurdu…

O sırada “kimyasal silahları yok eden toz” icat ettiler…

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Haberleşme uydusunu Fransızlar yaptı, Çinliler fırlattı, yönetim kuruluna İslam Felsefesi doktorası sahibi İbrahim Kalın'ı koydular…

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Şeker şirketlerini işletemediler, satıyorlar…

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Şimdi nükleer santral sırada…

Şu birincisini Çernobil'i patlatan Ruslar, ikincisini Fukuşima'yı patlatan Japonlar yapacak…

Birincisinde 1 milyon 300 bin insan ölümcül hastalıklara yakalandı… İkincisi hâlâ denize radyasyon akıtıyor, engellenemedi… Patlamalar, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından tam 200 kat daha etkiliydi…

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Tamam, yapın da…

Patlatacaksınız…