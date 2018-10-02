TBMM açıldı…

Açılmasaydı da olurdu…

Çünkü kanunları, KHK'ler adı altında Reis zaten yapıyor… Meclis kapalıyken daha çok kanun çıkıyor bu memlekette…

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Böyle olunca, tek adam dönemi ile birlikte Meclis'in kırmızı halılarını kaldırdılar…

Turkuaz döşendi…

19 bin 327 metrekare, Ahmet Tan hesapladı…

Yani 20 dönüm…

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Reis, cumhuriyetin rengini silip, kendi rengini de getiriyor…

Böyle olunca kırmızı cumhuriyet renginin yerine, saray rengi turkuazın milletvekillerinin ayaklarının altında olması korkuyu pekiştiriyor…

Halıyı bir çekse, dökülecekler…

Eee kanun çıkartıp neyi düzenleyeceksin?..

Sarayın yaptığı KHK'lerin geri dönüşü yok, sıkıysa itiraz et…

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Turkuaz bütünsel tıp döneminde kimi sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılırdı… Özellikle ruh hastalıklarının tedavisinde… Bakınca rahatlık, huzur, gevşeklik vermesi bakımından…

Diyelim ki milletvekili olarak karşı olduğun kanunu saray yaptı…

Kızdın…

Gözün halıya takılınca, otomatik olarak “Reis burada, muhalefet nerede?” deyip oturuyorsun…

Oturduğun yere…

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Nitekim Meclis'in açılışında resepsiyona falan lüzum görülmedi…

Sarayın ejder meyveli smoothie starex eşliğinde aloeverası yanında, pilav üstü dönerin lafı mı olur şişko…

Meclis Başkanı “Bu kriz döneminde harcamalardan kısıtlama maksadıyla” dedi…

Halılar?..

20 dönüm…

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Turkuaz; denizlerimizin rengi falan filan diyorlar ama geçiniz… Fransızlardan geldi, Venedikli tüccarların götürdükleri “Türk taşı” anlamında kullandıkları bir sözcüktü…

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Bizim rengimiz kırmızıdır usta…

Bayrağımızdan, cumhuriyetimize kadar…

Muhtaç olduğumuzda “damarlarımızdaki asil kanda mevcut olan” kudrettir…

Kessen…

Kırmızı akar…