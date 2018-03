HOŞUMA GİDEN ŞEYLER

Beynine iyi bak kullanmayı da unutma

Pazartesi günü “Beyin Haftası” başlıyor. Ben de yeni öğrendim, her yıl tüm dünyada, mart ayının üçüncü haftası Dünya Beyin Haftası olarak kutlanıyormuş. Hafıza matematik ve mantık konularında pek çok yarışmalar yapılıyormuş bu hafta boyunca. Beyin Haftası'nın amacı insanların dikkatini beyni etkin kullanma, beyin araştırmaları, hafıza ve beyin sağlığı konularına çekmek olarak açıklanıyor.

Bu pazar sizler için Beyin Haftası kapsamında beyni doğru kullanma bilincini yaygınlaştırmak için Kişisel Gelişim Merkezi KİGEM'in kurucusu Mümin Sekman'ın hazırladığı ve Taksim Meydanı'nda halka dağıtılan “Beynine İyi Bak!” adlı kitapçıktan beyninizi doğru kullanmak için kullanışlı ipuçlarını paylaşmak istiyorum;

1- Beyin açık havadayken ve ayaktayken daha iyi çalışır. İnsan beyninin ayaktayken yaklaşık yüzde 10 daha fazla çalıştığı düşünülmektedir. Önemli kararlarınızı alırken kapalı alandaysanız, “volta atmayı” deneyebilirsiniz.

2- Yürürken kolları sallamak beynin performansını olumlu etkiliyor. Önemli kararlarınızı açık havada, kollarınızı sağa sola sallayarak yürürken almaya ne dersiniz?

3- Yabancı bir dil öğrenme beyni güçlendiriyor. Her gün birkaç yabancı ya da yerli yeni kelime öğrenip, kullanabilirsiniz. Sözlük okuyabilirsiniz. Alışveriş listesi veya telefon numaralarını ezberlemeyi deneyebilirsiniz.

4- Zihinsel jimnastik /antrenman yapın. Bunun için çeşitli bulmacaları çözebilirsiniz. Satranç gibi akıl oyunları oynayın. Yatkınsanız meditasyon, yoga gibi zihni dinginleştiren teknikler üzerinde çalışın.

5- Rutin olarak tekrar ettiğiniz davranışlardan vazgeçin. Bazen telefonu sol elinizde tutun, çantanızı diğer elinizle taşıyın, evinize başka bir yoldan gidin. En azından bir günlüğüne televizyon kumandasını sık kullanmadığınız elinizde tutun.

6- Entelektüel zevklerinizi geliştirmek için her gün mutlaka iyi bir özdeyiş antolojisinden birkaç cümle okuyun. Beyninizi kaliteli cümlelerle besleyin!

7- Her gün güzel bir resme veya fotoğrafa bakmaya çalışın. Estetik algınız, gördüğünüz estetik şeyler kadar gelişir.

8- Sevdiğiniz bir müziği bir süre gözleriniz kapalı dinleyin. Beyin otoriteleri tarafından klasik müziğin zekaya 7 puan ekleyebildiği iddia edilmektedir.

9- Günde aklınızdan 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçer. Bu düşünceler ne hakkındaysa, hayatınız da ona göre şekillenir. Unutmayın, kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda da onu çoğaltırsınız.

10- Bir konu hakkında düşünürken, nasıl düşündüğünüzü de gözlemleyin. Düşünmek üzerine düşünmek, beyin ve düşünce kapasitesini artırır.

11- İyi bir uyku kaliteli bir beyin için şarttır. Çok uyuyorum diye üzülmeyin. Einstein'in günlük 10 saatten fazla uyuduğu biliniyor. 24 saati geçen uykusuzluk beyinde sarhoşluğa benzer bir etki yapar.

12- Bol ve temiz oksijen beyin için çok önemlidir. Beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun yüzde 2'sini oluşturduğu halde, vücuda gelen oksijenin yüzde 25'ini tüketir. Oksijensiz kaldığımızda ölümü gerçekleşen ilk organımız beyindir. Odanızın penceresini açarak kendinize bol bol oksijen ısmarlayın.

13- Farklı düşünme tarzları beyninizi geliştirir. Çocuklar ve hayvanlarla daha fazla vakit geçirin. Sizden farklı düşünen insanlarla konuşun.

14- Kullanılmayan organ körelir. Sürekli televizyon seyrederek beyninizi “düşük viteste” çalıştırmayın.

15- Beynin en tehlikeli yanı “ters çaba” kuralına göre çalıştığı anlardır. Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız, korktuğunuzu başınıza getirir! Buna ters çaba kuralı denir. Beyin odaklanılan hedef olumsuz olsa bile, bunu gerçekleştirmek için çalışır. Topluluk önünde konuşma yaparken “acaba heyecanlanır mıyım?” diye düşünürseniz, heyecanlanırsınız.

16- Beyni yoran monotonluktur. Hayatınızı ne kadar renklendirirseniz, beyninizi o kadar neşelendirirsiniz.

17- Beyin kısa süreli hafızada beş ile yedi arasındaki bilgiyi işleyebilir. Yeni bir bilgi gelince, bu bilgilerden birini atar. Buna “sihirli sayı” kuralı denir. Bu kural aşılıp aşırı bilgi yüklenmesi durumunda beynimiz “servis dışı” olur. Hayatınızın en büyük kararlarını alırken “kafadan” değil, tıpkı beş haneli iki rakam grubunu çarparken yaptığınız gibi, bir kağıt üzerine yazarak ne yapacağınızı hesaplayın.

18- Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Fiziksel zindelik, zihinsel zindelik getirir. Uzun süre hareketsiz kalmak, zihni de hareketsizleştirir. Spor yapmaya, fazla kilolarınızdan kurtulmaya özen gösterin. Yeterince su için. Çünkü, insan beyninin yüzde 78'i su ile kaplıdır.

19- Ders çalışırken ilk öğrenilenler, son öğrenilenler, sık tekrarlananlar ve ilginç bulunanlar en çok akılda kalanlardır. Dersleri kısa aralar vererek çalışmak akıllıca bir harekettir.

20- Bu hafta kafanızı nasıl daha iyi çalıştırabileceğiniz üzerine daha fazla düşünün. Unutmayın, beynimizi daha iyi çalıştırmak için kullanacağımız organ yine beynimiz! “Aklınızı başınıza” toplayın ve kullanın!

Beyin Haftası basın bülteni

Kaynak: www.muminsekman.com

ÇOK GÜLDÜM

Pazar fıkraları

Yıldırım Tuna'dan gelen fırkalarla hepinize neşeli pazarlar dilerim;

Her satılan burada denenemez ki

Adamın biri benzin istasyonundaki marketten sigara satın almış. Açmış paketi çıkartmış bir tane sigara ve yakmış. “Kusura bakmayın efendim!” demiş kasadaki görevli kız “Burada sigara içmek yasak.” Adam sinirli biçimde “Çok saçma değil mi?” demiş “Bu mekanda sattığınız bir şeyin kullanımının yine burada yasak olması?” Kasiyer ciddiyetini hiç bozmadan “Tabii ki değil” demiş “Biz burada prezervatif de satıyoruz.”

Ona kartpostal

Adam enfes güzellikte bir fıstıkla göl kenarındaki lüks otel odasına yerleşmiş, oda servisine havyar ve soğutulmuş bir şampanya ısmarlamış. Gelen garson harika bir sofra hazırlamış süit odaya, yüklüce bir bahşişi alıp çıkarken yataktaki muhteşem kızı fark etmiş.. Aldığı bahşişin heyecanıyla, “Karınız için de bir şeyler isterseniz” demiş. “Aaa evet, güzel fikir” demiş adam, “Lütfen bir de göl manzaralı kartpostal getirir misiniz?”

Playboy

Playboy'un sadece evli erkekler için çıkarttığı dergiyi gördünüz mü? Her ay aynı resim, aynı resim, aynı resim, aynı resim. Off hep aynı resim…

Erkek menopozu

Erkeklerin menopozu kadınınkinden çok daha eğlenceli. Kadınlar kilo alıp, bir elde fır fır yelpaze, olur olmaz terlerken, erkekler menopoz dönemlerinde genç kızlarla fingirdeşip bandana takıp motosiklete binerler…

KOMİK

Bu haftanın aforizmaları

Mizah yazarı İbrahim Ormancı'nın gönderdiği duvar yazılarından bir demeti sizler için seçtim. Birlikte okuyalım;

Her Allah'ın günü birbirinden acayip akla ziyan olaylar oluyor. Ben de şaşırma duygumu yitirdim. Acaba gazeteye kayıp ilanı mı versem ne?

* * *

Eskiden kendine MUHAFAZAKAR diyenler evrilip, TAMAHKAR oldu ne yazık ki.

* * *

İnşaat işçilerini damızlık SAYAN'ların sanatçı yerine konulduğu bir ülkede olup bitene dur diyecek gür bir SEDA yok mu Allah aşkına?

* * *

El ele tutuşmak acıyı azaltıyormuş. Gel de bunu kızıyla el ele tutuştuğu için kızın babasının evire çevire dövdüğü ergen oğlana anlat.

* * *

Kurt kocayınca değil asıl bocalayınca kuzunun maskarası olur bence.

* * *

Sekteye uğradım en kısa zamanda döneceğim.

* * *

Pek çok yere CV'sini verdi. Ama hiçbir yer CVP bile vermedi.

* * *

Üzümün sapı, armudun çöpü deyip kimseleri beğenmedin. Odunun tekine kaldın şaşkın kız.

* * *

Manda yuva yapacak elbette söğüt dalına. Kiralar ateş pahası.

* * *

Film gibi bir hayatım var var olmasına ama ancak figüran olabildim o filmde.

* * *

Ayna ayna söyle bana. Nezaket sahibi olmak bu denli zor mudur bu dünyada?

* * *

Bir bilmecem var çocuklar. Haydi sor sor sor…. Tuh ya bende unutkanlık başladı. Soracağım bilmeceyi unuttum.

* * *

Ferhat Şirin için dağları deldi. Şirin bağları olan vatandaşı tercih etti.

* * *

“Düşünüyorum o halde varım” diyen Fransız filozof Descartes bugün Türkiye'de yaşasaydı eğer “OHAL'de hâlâ düşünebiliyorum. Her an beni götürebilirler” demez miydi ?

* * *

12 milyon emekli vatandaşımız büyümeden payını istiyormuş. Merak etmesinler, alırlar ağızlarının paylarını.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

İki dilden medeniyetimizin hal-i pürmelali

İngilizcedeki “siz, sız” anlamına gelen “less” ekinden yararlanarak “Medeniyetimizin 2018 yılı” esprisi çıkmış ortaya. Önce bilenler için İngilizcesini sunuyorum. İngilizcesi olmayanlar kafiye ile yetinecek artık. Zaten ardından Türkçesini de okuyacaksınız;

Önce İngilizce;

Civilization in 2018- this is ‘priceless'

Our Phones – Wireless

Cooking – Fireless

Cars – Keyless

Food – Fatless

Tires -Tubeless

Dress – Sleeveless

Youth – Jobless

Leaders – Shameless

Relationships – Meaningless

Attitudes – Careless

Babies – Fatherless

Feelings – Heartless

Education – Valueless

Children – Mannerless

We are-SPEECHLESS,

Our Government-is CLUELESS,

And our Politicians-are WORTHLESS!

I'm scared – Shitless

Bu da Türkçesi;

2018'de medeniyetimiz – Paha biçilemez

Telefonlarımız – Kablosuz

Yemeklerimiz – Ateşsiz

Arabalarımız – Anahtarsız

Gıdalarımız – Yağsız

Lastiklerimiz – İç lastiksiz

Elbise – Kolsuz

Gençlik – İşsiz

Liderler – Arsız (Utanmaz)

İlişkiler – Anlamsız

Tutumlar – Dikkatsiz

Bebekler – Babasız

Duygular – Kalpsiz

Eğitim – Değersiz (Kıytırık)

Çocuklar – Terbiyesiz

Bizler – Sessiz

Hükümetimiz – Akılsız (Cahil, budala)

Ve Politikacılarımız – Değersiz

Korkudan ödüm şeyime kaçıyor