Katar Emiri uçağı sattı THY’yi alacak!

Benimki kuruntu değil, gel geç vesvese de değil. Benimki “yaz bunu” diyen dürtükleyici bir çelik şüphe.

Şüphe etmek sağlıktır.

Yeter ki dayanağı olsun.

Sağlam dayanağım var.

Önce şüphemi yazayım: Şu süslü arabesk VIP uçağı, 400 milyon dolara Cumhurbaşkanı binsin diye devlete satan Katar Emiri var ya işte bu Ortadoğu işadamı girişimci, THY'yi alacak.

Dayanağım ise: Türkiye Varlık Fonu'nun eski yönetimi değişti. Eski yönetimin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onaylı isimler vardı ama içlerinde 2 ağır profesör de bulunuyordu. Bunlardan biri Prof. Dr. Kerem Alkin ve diğeri Prof. Dr. Oral Erdoğan'dı.

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Prof. Dr. Kerem Alkin:

Zengin bir kariyeri var.

İktisat Fakültesi bitirmiş, İngilizce ve Fransızcayı ana dili gibi konuşuyor. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para-Banka Bilim Dalı Başkanlığı'nı yaptı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde hocalık, Nişantaşı Üniversitesi'nde rektörlük, Bilimler Enstitüsü'nde uluslararası ticaret, bankacılık, finans bölümü başkanlığı, para-finans-varlık- servet-sermaye biriktirme haberleri veren Bloomberg TV'nin Genel Yayın Müdürlüğü'nü de yürüttü. İktidar gazetesi Sabah'ın ekonomi sayfasında yandaş yazar oldu, okura her gün bilgi satıyor.

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Prof. Dr. Oral Erdoğan.

O da yüksek kariyer sahibi.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü oldu. Aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı da yaptı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda da görev aldı. ASELSAN'da ve TÜRKSAT'ta bağımsız yönetim kurulu üyesi, çok sayıda kurum ve şirketin de danışmanı yapıldı. Finansal yönetim, uluslararası finans, finansal modelleme risk yönetimi, türev piyasalar, deniz işletmeciliği konularının önde gelen ismi sayılıyor. TRT HABER'de “DERİN ANALİZ”ler yaptı.

Bu iki derya hoca!

Varlık Fonu'ndan ciddi yüksek maaşlar aldılar, kişisel varlıklarını çoğalttılar. Altlarına lüks makam otoları verildi. Sonra da bir gecede koltuklarından atıldılar.

Tek cümle etmiyorlar.

Suspus oldular.

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Şimdi ben şüphemi şu üç soruyla dile getiriyorum:

Ey Derya Hocalar!

Siz Varlık Fonu'nu yönetirken hiçbir iş yapmadığınız için mi atıldınız yoksa size söylenip de yapamayacağınız teklifler mi oldu?”

Ey derya Hocalar!

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi'ne niçin getirilmiştiniz? Neler yapacaktınız? Size teklif edileni, ileride hesap sorulur diye, yapmadığınız için mi Cumhurbaşkanı, dünya kadar işi arasında Varlık Fonu'nun başkanlığını da üstlenmek zorunda kaldı?

Ey derya hocalar!

Varlık Fonu'na ayni sermaye olsun ve karşılık gösterilerek dış borç bulunsun diye konulan devlet şirketleri içinde THY'de var. Katar Emiri süslü arabesk uçağı Türkiye Devleti'ne sattı, THY'yi alacağı için mi sizi Varlık Fonu'ndan şutladılar?

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Ey derya deniz hocalar!

Dilsiz şeytan kalmayın.

Konuşun.

Halkın şüphesini giderin.