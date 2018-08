Bir bizim, bir onların yaptığına bakın

1 Mart 2018 Perşembe günü Kasta­nies-Pazarkule sınırı yakınında Türk topraklarına giren Yunanlı Teğmen Angelos Mitretodis ve Astsubay Çavuş Di­mitris Kouklazis “Birinci derece askeri yasak bölgeye girmek” ve “Aske­ri casusluğa teşebbüs” suçlarından tutuklamıştı. Askerler 14 Ağustos 2018'de serbest bırakmıştı.

İyi de Yunanistan'ın Türk askerlerine ve Türk vatandaşlarına karşı işlediği suçlar ne olacak? AKP'nin 2004 yılında anayasadan çıkardığı idam cezası yeniden gelecek mi? En iyisi arşive girip bazı hatırlatmalarda bulunmak.

BUNLARI DA YAPTILAR

-Tarih 8 Ekim 1996. REFAH-YOL hükümeti var. O gün, Sakız Adası'nın gü­neyinde, Türk hava sahasında uçan F-16 savaş uçağımız Yunan jetleri tarafından açılan ateş sonucu Ege Denizi'ne düşürül­dü. Pilot Yarbay Osman Çiçekli kurtuldu, Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan uçakla birlikte denize düştü ve şehit oldu.

-Tarih 23 Mayıs 2006. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde savaş uçağımız, Rodos ve Kerpe Adası'nın güneyinde, uluslararası hava sahasında, düz uçuş pozisyonunda uçarken, Yunan savaş uçağı tarafından, alttan ve arkadan çarpmak su­retiyle düşürüldü. Çarpma sonrasında pilo­tumuz paraşütle atladı ve kurtuldu. Yunan pilot ise uçağı ile birlikte denize çakıldı ve öldü. Kaza- kırım sırasında uçaktan çekilen video görüntüleri inceleyen ABD heyeti de Yunan pilotun kusurlu olduğunu saptadı.

Uçağımızın pilotu, Atina Ceza Mahke­mesi tarafından gıyabında yargılandı ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yunanistan, İnterpol'e başvurdu ve pilotumuzun yaka­lanması için ‘kırmızı bülten' çıkarılmasını sağladı. O pilot, bu yüzden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gidemiyor.

8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

-Tarih 14 Nisan 2014. Erdoğan'ın baş­bakanlığı döneminde, Türk tekne kaptanı Mustafa Ateş, Keçi Adası ile Bodrum sa­hilleri arasında Türk karasularında seyir ha­lindeyken Yunan Sahil Güvenlik botundan açılan uçaksavar makineli tüfek ateşi ile öldürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Mustafa Ateş'in teknesinde göçmen bulunamadı. Kaptan Ateş, başına ve sırtına isabet eden 8 mermi ile hayatını kaybetti.

-Tarih 28 Mayıs 2014. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Bodrum Turgut­reis Çatalada yakınlarında balık avlayan vatandaşlarımızın teknesine, Yunan Sahil Güvenlik botundan uçaksavar makineli tü­feği ile ateş açıldı. Teknedeki dört vatanda­şımız İstanköy Adası'na zorla götürülerek tutuklandı. İki hafta sonra 3 vatandaşımız serbest bırakıldı ancak tekne kaptanı Kaan Camuzoğlu, Pire Koridalos Cezaevi'ne gönderildi. Camuzoğlu, ölmek üzerey­ken 13 ay sonra mahkemeye çıkarıldı ve tahliye edildi. Türkiye'ye döndükten sonra İzmir'de hayatını kaybetti.

O PİLOTLAR ŞİMDİ TÜRKİYE'DE

Ege'de “it dalaşı”yla uçaklarımızı taciz eden, hava sahamızı her fırsatta ihlal et­meyi alışkanlık haline getiren Yunan Hava Kuvvetleri'nde görevli pilotlardan, bugün 100'den fazlası Türk Hava Yolları'nda çalışıyor, askeri havaalanlarımıza iniyor.

Yunanistan'ın vatandaşlarımıza yaptık­larını devletimiz unutsa da unutmayanlar var. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Ya­lım, askerlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden Yunan askerlerinin yargılanması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Mahkeme o başvuruyu geçen haziran ayında gündemine aldı. Ne olacağını bekleyip, görelim…

KARŞIYDI, ŞİMDİ ÖNCÜSÜ

Sanki Yunanistan 18 adamızı işgal etmemiş gibi sessizlik var. Bu konu konu­şulmuyor, rutin bir olaymış gibi gündeme bile getirilmiyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişimine katılan ve Yunanistan'a kaçan askerler iade edilmiyor. Gerekçe, “Evet, Türkiye'de şu anda idam cezası yok ama her an getirilebileceği”dir. Her ne kadar “yasalar geriye işlemez” denilse de 15 Temmuz olaylarına katılanlar için idam cezası tehlikesi geçmiş de sayılmaz. Bunun işaretleri de son dönemde açıkla­malara yansıyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, terör başta olmak üzere bazı suçlar için idam cezasının getirilmesinin öncülüğünü yapı­yor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önüne idam cezası ile ilgili karar gelmesi halinde imzalayacağını söylüyor. Destici 22 Mayıs 2015 tarihinde Erzurum'da idamlarla ilgili şu açıklamayı yapıyor:

“Mısır'da, Mursi hakkında veri­len idam kararı üzerinden, AKP oy devşirmeye çalışıyor. İdamın hepsine karşıyız. Bu konuda bedel ödemiş hareketiz. Bu konuda kimse bizim elimize su dökemez.”

Bir şey demedik. sadece bir arşiv hatır­latması yaptık…