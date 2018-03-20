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SONER YALÇIN
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SONER YALÇIN

Büyük Oyun

20 Mart 2018
Yazarlar

Tespit:
“Büyük Oyun”… 19. yüzyıl itibarıyla stratejik bölgelerin, büyük güçler tarafından (İngiltere-Rusya arasındaki) paylaşılma mü­cadelesini tanımlamak için kullanılan kavramdır…
Tarih: 15 Temmuz 2016.
FETÖ darbeye kalkıştı. Başa­ramadı.
Subayından öğrencisine kadar ilk etapta 22 bin 910 ordu mensubu kovuldu.
Türk Ordusu darmada­ğın oldu.
Soruşturmalar hiç durmadı. Asker askerden şüphe duyma­ya başladı.
Belirsizlik- umutsuzluk sinsi bir hastalık gibi TSK bünye­sini sardı.
Türk Ordusu Cumhuriyet tarihinin en güç dönemindey­di! Ve…
Tarih: 18 Mart 2018.
PKK/YPG tek kurşun ata­madan Afrin'den kaçtı!
Mehmetçik, 197 nokta­yı ele geçirip 52 günde Af­rin'e girdi.
Türk Ordusu'nun Afrin'e girdiğini öğrendiğimde ilk tepkim şöyle oldu:
Zorlu FETÖ darbesini henüz tamamıyla atlatama­mış Türk Ordusu'na bu kadar kolay yeniliyorlar ise, bu “geril­la savaşını” nasıl kazanacaklar?
En güçsüz dönemin­de bile Türk Ordusu'na 52 günde mağlup olanlar, yarın başarı şansının olacağını mı sanıyor?
Daha kaç kez yenilecekler
Daha kaç gencecik insanın hayatına sebep olacaklar?
Görmüyorlar mı:
– ABD destekli FETÖ darbe­sine rağmen…
– ABD destekli onca silaha rağmen…
– ABD destekli küresel med­ya yardımına rağmen…
Yenemediler!
Hiçbir zaman da yenemeye­cekler.
O halde, bu “kan davası” niye?
Kaç kez daha ölecekler!
Yazık değil mi bu toprağın evlatlarına?

HDP'yi umursamadı bile

Tarih: 7 Haziran 2015.
Genel seçimin iki büyük sürprizi oldu:
– AKP tek başına iktidar olacak çoğunluğu alamadı.
– HDP barajı aşarak yüzde 13.12 oyla 80 milletvekili kazandı. Bir önceki 2011 se­çiminde yüzde 5.67 oy ora­nıyla bağımsız 35 milletvekili çıkarmıştı. Değişim 7.45 idi…
HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder CNNTürk ekranında şöyle diyordu:
“Bu sonuçlar, hoyratlığa kar­şı demokrasinin, zulme karşı tevazunun, savaşa karşı barışın zaferidir. Bütün Türkiye'ye hayırlı olsun…”
Partiler arası koalisyon gö­rüşmeleri yapılırken ne oldu?
Tarih: 8 Ağustos 2015.
– Sur, Silvan, Lice, Hani, Hazro, Bismil, Dic­le, Bağlar, Kayapınar, Yenişe­hir, Kocaköy (Diyarbakır)…
– Nusaybin, Dargeçit, De­rik (Mardin)…
– İl merkezi, Silopi, Ciz­re, İdil (Şırnak)…
– Varto (Muş)…
– Sason, Kozluk (Bat­man)…
– Arıcak (Elâzığ)…
PKK buralarda hendek kazıp- barikat kurarak “öz­yönetim” ilan etti!
Örneğin…
Sadece İdil ilçesinde; 71 hendek kazıp, 192 barikat kurup, 461 el yapımı patlayıcı yerleştirilmişti her yana!
Yani… PKK'nın HDP'nin “seçim zaferiyle” filan il­gilendiği yoktu. Barış istediği filan koca yalandı.
Uzatmayayım. Bu süreç…
Selahattin Demirtaş'tan Figen Yüksekdağ'a kadar eş başkanların, milletvekilleri­nin, belediye başkanlarının, parti yöneticilerinin hapse girmesiyle sürdü gitti…
Evet…
PKK, HDP'nin seçimler­de yakaladığı politik rüzga­rı umursamadı bile.
Peki niye?
Kandil, HDP'yi kıskandı mı?
Çocuk olmayınız. İşin için­de “Büyük Oyun” vardı…

İşin aslı şudur

Tarih: 1 Kasım 2015.
Yapılan erken genel seçimde AKP tek başına iktidar oldu.
– AKP oyları yüzde 40.9'dan yüzde 49.5'e yükseldi.
258 milletvekili sayısı 317'ye çıktı.
– HDP oyları yüz­de 13.1'den 10.8'e düştü.
80 milletvekili sayısı 59'a düştü.
Bunun bir tek açıklaması vardı; PKK terörü/ “hendek savaşı!”
Peki, PKK stratejik hata mı yaptı? Ya da aslında hata değil miydi?
Bakınız… Mesele sade­ce HDP değildi; “Büyük Oyun” sahnedeydi.
Anımsayınız; Türkiye 7 Haziran 2015 seçimine giderken PKK/YPG Koba­ni'de (Ayn el Arap) ABD hava desteğiyle IŞİD'le savaşıyordu.
Kuzey Suriye'de IŞİD ile sa­vaşan PKK gücünü bölüp ne­den Türkiye'de “hendek savaşı” başlattı?
Ne oluyordu?
2015 yılında neler olduğunu bilmeden…
15 Temmuz 2016 tarihin­deki ABD destekli FETÖ darbesini anlayamazsınız!
ABD'nin elinde iki “sila­hı” vardı:
– Biri PKK…
– Diğeri FETÖ…
Amacı; FETÖ'yü darbeyle iktidara taşıyarak, PKK'yı hedefine ulaştırmaktı: “Birleşik Kürdistan!”
Bu sebeple… Ne 7 Haziran 2015 ve ne de 1 Kasım 2015 genel seçimleri umu­rundaydı! Hükümet olmak de­ğil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirerek iktidarı tamamen ele geçirmek istiyorlar­dı! “Kürdistan” taleplerini filan TBMM'den geçirerek yapma­larına imkan-olanak yoktu; Türk Ordusu'nu ele geçirmele­ri şarttı…
Şimdi…
En başa dönersek…
ABD iki kuklası aracılığıyla amacına ulaşamadı.
Büyük darbe yiyen Türk Ordusu, -savaş tarihinde ender görülecek bir başarıyla- gerilla savaşını 52 günde bitirdi!
Diyeceğim şudur:
– HDP'ye oy veren samimi arkadaş…
– FETÖ'yü destekleyen sami­mi arkadaş…
– “Savaşa Hayır” diyen sami­mi solcu arkadaş…
Bu “Büyük Oyunu” artık görmelisin…
Mehmetçik… 8 Ağustos'ta hendek savaşında, 15 Tem­muz darbesinde, 18 Mart'ta Afrin'de “Büyük Oyu­nu” yendi.
Savaş henüz bitmedi…

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Soner Yalçın
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