Tespit:

“Büyük Oyun”… 19. yüzyıl itibarıyla stratejik bölgelerin, büyük güçler tarafından (İngiltere-Rusya arasındaki) paylaşılma mü­cadelesini tanımlamak için kullanılan kavramdır…

Tarih: 15 Temmuz 2016.

FETÖ darbeye kalkıştı. Başa­ramadı.

Subayından öğrencisine kadar ilk etapta 22 bin 910 ordu mensubu kovuldu.

Türk Ordusu darmada­ğın oldu.

Soruşturmalar hiç durmadı. Asker askerden şüphe duyma­ya başladı.

Belirsizlik- umutsuzluk sinsi bir hastalık gibi TSK bünye­sini sardı.

Türk Ordusu Cumhuriyet tarihinin en güç dönemindey­di! Ve…

Tarih: 18 Mart 2018.

PKK/YPG tek kurşun ata­madan Afrin'den kaçtı!

Mehmetçik, 197 nokta­yı ele geçirip 52 günde Af­rin'e girdi.

Türk Ordusu'nun Afrin'e girdiğini öğrendiğimde ilk tepkim şöyle oldu:

Zorlu FETÖ darbesini henüz tamamıyla atlatama­mış Türk Ordusu'na bu kadar kolay yeniliyorlar ise, bu “geril­la savaşını” nasıl kazanacaklar?

En güçsüz dönemin­de bile Türk Ordusu'na 52 günde mağlup olanlar, yarın başarı şansının olacağını mı sanıyor?

Daha kaç kez yenilecekler

Daha kaç gencecik insanın hayatına sebep olacaklar?

Görmüyorlar mı:

– ABD destekli FETÖ darbe­sine rağmen…

– ABD destekli onca silaha rağmen…

– ABD destekli küresel med­ya yardımına rağmen…

Yenemediler!

Hiçbir zaman da yenemeye­cekler.

O halde, bu “kan davası” niye?

Kaç kez daha ölecekler!

Yazık değil mi bu toprağın evlatlarına?

HDP'yi umursamadı bile

Tarih: 7 Haziran 2015.

Genel seçimin iki büyük sürprizi oldu:

– AKP tek başına iktidar olacak çoğunluğu alamadı.

– HDP barajı aşarak yüzde 13.12 oyla 80 milletvekili kazandı. Bir önceki 2011 se­çiminde yüzde 5.67 oy ora­nıyla bağımsız 35 milletvekili çıkarmıştı. Değişim 7.45 idi…

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder CNNTürk ekranında şöyle diyordu:

“Bu sonuçlar, hoyratlığa kar­şı demokrasinin, zulme karşı tevazunun, savaşa karşı barışın zaferidir. Bütün Türkiye'ye hayırlı olsun…”

Partiler arası koalisyon gö­rüşmeleri yapılırken ne oldu?

Tarih: 8 Ağustos 2015.

– Sur, Silvan, Lice, Hani, Hazro, Bismil, Dic­le, Bağlar, Kayapınar, Yenişe­hir, Kocaköy (Diyarbakır)…

– Nusaybin, Dargeçit, De­rik (Mardin)…

– İl merkezi, Silopi, Ciz­re, İdil (Şırnak)…

– Varto (Muş)…

– Sason, Kozluk (Bat­man)…

– Arıcak (Elâzığ)…

PKK buralarda hendek kazıp- barikat kurarak “öz­yönetim” ilan etti!

Örneğin…

Sadece İdil ilçesinde; 71 hendek kazıp, 192 barikat kurup, 461 el yapımı patlayıcı yerleştirilmişti her yana!

Yani… PKK'nın HDP'nin “seçim zaferiyle” filan il­gilendiği yoktu. Barış istediği filan koca yalandı.

Uzatmayayım. Bu süreç…

Selahattin Demirtaş'tan Figen Yüksekdağ'a kadar eş başkanların, milletvekilleri­nin, belediye başkanlarının, parti yöneticilerinin hapse girmesiyle sürdü gitti…

Evet…

PKK, HDP'nin seçimler­de yakaladığı politik rüzga­rı umursamadı bile.

Peki niye?

Kandil, HDP'yi kıskandı mı?

Çocuk olmayınız. İşin için­de “Büyük Oyun” vardı…

İşin aslı şudur

Tarih: 1 Kasım 2015.

Yapılan erken genel seçimde AKP tek başına iktidar oldu.

– AKP oyları yüzde 40.9'dan yüzde 49.5'e yükseldi.

258 milletvekili sayısı 317'ye çıktı.

– HDP oyları yüz­de 13.1'den 10.8'e düştü.

80 milletvekili sayısı 59'a düştü.

Bunun bir tek açıklaması vardı; PKK terörü/ “hendek savaşı!”

Peki, PKK stratejik hata mı yaptı? Ya da aslında hata değil miydi?

Bakınız… Mesele sade­ce HDP değildi; “Büyük Oyun” sahnedeydi.

Anımsayınız; Türkiye 7 Haziran 2015 seçimine giderken PKK/YPG Koba­ni'de (Ayn el Arap) ABD hava desteğiyle IŞİD'le savaşıyordu.

Kuzey Suriye'de IŞİD ile sa­vaşan PKK gücünü bölüp ne­den Türkiye'de “hendek savaşı” başlattı?

Ne oluyordu?

2015 yılında neler olduğunu bilmeden…

15 Temmuz 2016 tarihin­deki ABD destekli FETÖ darbesini anlayamazsınız!

ABD'nin elinde iki “sila­hı” vardı:

– Biri PKK…

– Diğeri FETÖ…

Amacı; FETÖ'yü darbeyle iktidara taşıyarak, PKK'yı hedefine ulaştırmaktı: “Birleşik Kürdistan!”

Bu sebeple… Ne 7 Haziran 2015 ve ne de 1 Kasım 2015 genel seçimleri umu­rundaydı! Hükümet olmak de­ğil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirerek iktidarı tamamen ele geçirmek istiyorlar­dı! “Kürdistan” taleplerini filan TBMM'den geçirerek yapma­larına imkan-olanak yoktu; Türk Ordusu'nu ele geçirmele­ri şarttı…

Şimdi…

En başa dönersek…

ABD iki kuklası aracılığıyla amacına ulaşamadı.

Büyük darbe yiyen Türk Ordusu, -savaş tarihinde ender görülecek bir başarıyla- gerilla savaşını 52 günde bitirdi!

Diyeceğim şudur:

– HDP'ye oy veren samimi arkadaş…

– FETÖ'yü destekleyen sami­mi arkadaş…

– “Savaşa Hayır” diyen sami­mi solcu arkadaş…

Bu “Büyük Oyunu” artık görmelisin…

Mehmetçik… 8 Ağustos'ta hendek savaşında, 15 Tem­muz darbesinde, 18 Mart'ta Afrin'de “Büyük Oyu­nu” yendi.

Savaş henüz bitmedi…