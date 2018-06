Açık çağrı!..

Baştan belirteyim.

Bu yazıyı mümkün olduğu kadar çok paylaşmanızı rica ediyorum.

Nedenine gelince…

Bu haftaki Halk Arenası'nı, cuma akşamı Ege'nin cennet köşelerinden İzmir-Dikili'deki Atatürk Meydanı'nda binlerce seyircimizin önünde yaparak, bayramı kutlayacağız.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti milletvekili adaylarından “Kardak Kahramanı” emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ve Dikilili cesur, dürüst, ilkeli ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına aşkla bağlı gazeteci kardeşim Gökmen Ulu konuğum olacaklar.

Bu program için önce Atatürkçü Düşünce Derneği başvuruda bulundu ama İlçe Seçim Kurulu'ndan izin çıkmadı! Sonra devreye CHP Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener girdi. Bu kez izin verildi fakat saat 23.00'e kadar!..

Oysa Halk Arenası her zaman 21.00'de başlar, 3 saat sonra, 24.00 veya biraz sonrasında biter.

Neyse biz de başlama saatini geriye çekip, 20.00'ye aldık! Son dakikada beklenmedik bir aksilik çıkmazsa, canlı yayını bu çerçevede yapacağız.

* * *

Pazar akşamı ise “Halk Arenası Özel”de konuğum; İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener olacak. Saat 21.00'de başlayacak programı, binlerce Akşener destekçisinin coşkulu katılımıyla İstanbul-Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştireceğiz.

Onu takip eden salı akşamı da yine “Halk Arenası Özel”de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk edeceğim. 21.00'den itibaren ekrana gelecek olan bu canlı yayını da Ataşehir'deki Cumhuriyet Parkı'nda binlerce CHP'li seçmenin huzurunda yapacağız.

* * *

Şimdilik bu programlarla ilgili bir sorun yok. Şimdilik diyorum, çünkü her an, her türlü engel çıkartılabilir!..

Bunu da demokrasi şölenimizin üçüncü ayağı olarak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile 22 Haziran Cuma akşamı Bakırköy'de yapmayı planladığımız Halk Arenası konusunda yaşadıklarımıza dayanarak belirtiyorum.

Halk TV'nin başarılı İstanbul Temsilcisi Tuba Emlek kardeşimiz, 6 Haziran günü tüm resmi kurumlara gereken başvuruları yaptı. Bununla da yetinmeyip, İlçe Seçim Kurulu'ndan da görüş aldı. Onlardan “Konu bizimle ilgili değil, tabii yapabilirsiniz” cevabı geldikten sonra da bizi arayıp “Hiçbir sorun olmadığı” bilgisini verdi.

Ama… Evet ama!..

Önceki gün seçim kurulunun, canlı yayının yapılacağı Bakırköy'deki Cumartesi Pazarı alanı ile Özgürlük Meydanı'nı miting yerleri olarak belirlediğini ve çekilen kura (!) sonucunda buraların Halk Arenası gün ve saatinde AKP ile MHP'ye tahsis edildiği bilgisini aldığımızda, başta bu işe büyük emek veren Tuba ve hepimiz, ne diyeceğimizi şaşırdık!..

* * *

Şaşırdık, çünkü her Halk Arenası'nda başta Cumhurbaşkanı ve AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan olmak üzere ekranımızın tüm cumhurbaşkanı adaylarına açık olduğunu, hepsinin katılacağı bir açık oturumun toplumun bilgilenmesine büyük katkı sağlayacağını ve böyle bir tartışma programını yönetmekten mutluluk duyacağımı açıklıyorum.

Bununla da yetinmeyip Başbakan Binali Yıldırım'ı ısrarla davet ediyorum.

Ayrıca Halk Arenası'nda kimseye hakaret edilmiyor, kişilik haklarına saldırılmıyor, iftira atılmıyor, özel yaşamlara girilmiyor, toplum yararı olmadıkça aile ve çocuklar asla tartışma konusu yapılmıyor. Akış sırasında heyecanlanıp iktidar önde gelenlerini yuhalayanlardan da susmaları isteniyor.

Bu demokratik ve sorumlu duruşa rağmen engellemeler sürüp gidiyor.

Çünkü Halk Arenası izlenme rekorları kırıyor ve ilkeli, inandırıcı çizgisi nedeniyle de toplumda büyük etki yaratıyor.

Engellemelerle de yetinilmiyor! Artık isimleri müfterilikle özdeş olmuş bazı müptezel tetikçiler eliyle -yargı önünde hesabını sorduğumuz- akıllara durgunluk verecek iftiralar atılıyor. Beyinlerini kin ve nefret zehrine teslim etmiş bu alçaklar, yalan ve iftira yağdırarak durumdan vazife çıkaracak psikopatlara hedef göstermekten bile çekinmiyorlar!..

* * *

Açık çağrıyı niçin yaptığıma gelince…

Halk Arenası konuklarını yalnız bırakmayacağınıza ve demokrasiye olan sarsılmaz inancınızla o alanlarda hepimize tarihe geçecek coşkulu demokrasi şölenleri yaşatacağınıza yürekten inanıyorum…

UĞUR DÜNDAR’IN NOTU: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin konuk olacağı Halk Arenası için büyük gayret gösteren Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu diğer alanlar engellenince 70 bin kişi kapasiteli Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nü tahsis etti.