CHP adayı kim olmalı?..

– Öncelikle belirlenecek aday sözde değil, özde CHP'li olmalı…

– Cumhuriyet sevdası ve katıksız Atatürkçülüğü asla tartışılmamalı…

– Seçildiği takdirde parlamenter demokratik sisteme dönüş için üzerine düşeni eksiksiz yapacağı, laik-demokratik hukuk devletini tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa edeceği konusunda en ufak bir kuşku duyulmamalı…

– Hak, hukuk ve adalet yolunda yürümeli, basın ve düşünce özgürlüğünün teminatı olmalı…

– Adı söylendiğinde akla, yakın geçmişteki baskılara karşı çıkmış, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Odatv, Şike gibi kumpas davaları zulmüne direnmiş, hukukun üstünlüğü için büyük mücadele vermiş bir ‘özgürlük savaşçısı' gelmeli…

– Kutuplaşmaları sona erdirip toplumun büyük özlem duyduğu uzlaşmayı sağlayacağına, tüm Türkiye'yi her türlü tehdide karşı birlik ve bütünlük içinde tutacağına yürekten inanılmalı..

– Tertemiz bir geçmişe, dürüst, hoşgörülü, mütevazı ama aynı zamanda cesur bir kişiliğe sahip bulunmalı…

– Yolsuzluk ve hukuksuzlukların üzerine gidileceğine, sorumlulardan bağımsız yargı önünde hesap sorulacağına ve tüyü bitmemiş yetim hakkının olduğu kör bir kuruşa bile sahip çıkılacağına söz vermeli…

– Dış politikada ülkemizin çıkarlarını önde tutarak, Büyük Önder Atatürk'ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini benimseyeceğini haykırmalı…

– Yargıya, kışlaya ve okula siyaset sokulmayacağına yemin etmeli…

– Ekonomideki kötü gidişi durdurmak, üreten, ürünlerine dış pazarlarda alıcı bulan, istihdam yaratan ve tasarruf eden bir ekonomiye kavuşmak için vakit geçirmeden yapısal reformların gerçekleşeceğini, ulusal gelirin hakça paylaşılacağını açıklamalı…

– Her alanda yandaş kayırmacılığının sona ereceğine, çağdaş eğitime dönüleceğine ve liyakatin esas alınacağına toplumu inandırmalı…

* * *

Bu özellikleri taşıyan aday, 24 Haziran'a kadar hiç durup dinlenmeden yurdu dolaşmalı, günde 24 saatin bile yetmeyeceği bir performans çıkarmalı…

Sevgili okurlarım,

Hiçbir ismi işaret etmiyor, seçimi size bırakıyorum…