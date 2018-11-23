Düzmece anketler!..

Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi?

Her seçim öncesi piyasaya yepyeni anket şirketleri çıkıyor.

İyileri, dürüst çalışanları ayırarak söylüyorum; bazılarının tek amaçları var:

Şişirme kamuoyu yoklamalarıyla algı yaratıp seçmen eğilimlerini manipüle etmek!..

Nasıl olsa kimse “Niçin gerçeği yansıtmadın, neden kamuoyunu yanılttın” diye hesap sormuyor. Sorsa da “Biz son derece ciddi çalıştık. Bakın örneklemlerimiz burada. Ayrıca anketlerle seçmen tercihini etkilemek mümkün değil” diyerek çakma künyeler ve belgelerle paçayı kurtarıyorlar. Aldıkları paralar da yanlarına kâr kalıyor.

Kamuoyu yanıltılmış, kimin umurunda!..

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Her seçimde olduğu gibi, mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde de piyasa şimdiden, mantar gibi çoğalan anket şirketleriyle doldu. Araştırmalarına, açıkladıkları oy yüzdelerine baktıkça, bunların bir bölümünün siyasi partiler tarafından kurdurulup, amaçlarına uygun biçimde yönlendirildikleri düşüncesine kapılıyorum. Çünkü kamuoyuna sundukları tabloların analizinden, ister istemez böyle bir yoruma ulaşıyorum. Bu kanıya varmamın nedeni, ortada oy yükselmesi sağlayabilecek olguların bulunmamasına karşın, anket sonuçlarının falanca siyasi partiyi gözlenenden çok daha fazla güçlü gösteriyor olmaları!..

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24 Haziran gecesi seçmene yaşatılan hayal kırıklığı ve umut çöküntüsü nedeniyle muhalefetin yerel seçim rotasında çok dikkatli yürümesi, kitlesine sandığa gitme motivasyonu sağlayacak olsa bile, hayalci anket sonuçlarına asla itibar etmemesi gerekiyor.

Hemen belirteyim; bizim işimiz şu kişi aday olsun, bu olmasın demek değil!

Ama seçmeni sandığa götürecek gerçek güç üzerinde durmak… Halkın istediği, güvenip sevdiği ve başarılı bulduğu kişilerin, objektif tercihle belediye başkan adayı olarak belirlenmeleri gerektiğini her fırsatta söylemek….

Ayrıca sandığa gücenilmeyeceğini vurgulayıp, bunun kaçınılmaz bir yurttaşlık görevi olduğunu tüm ortamlarda anlatmak…

Demem o ki adaylar belirlenirken öznel değerlendirmeler, parti içi çekişmeler ve kısır kişisel hesaplar bir yana bırakılmalı, nesnel yaklaşımlarla en çok oyu alabilecek kişiler tercih edilmeli.

Bu kişilere parti örgütünün de mutlak desteği sağlanmalı.

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İktidar kanadı, Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlerde de sürdürme kararı alarak, kayda değer bir hamle yaptı.

O nedenle muhalefetin ittifak arayışı ve belirlenecek adayların isimleri, daha da önemli hale geldi.

Ayrıca seçim yenilgileri nedeniyle hata yapma ve bunun seçmen tarafından bağışlanma şansı da kalmadı.

Yani halkın bazı yanılgıları hoşgörüyle sineye çekmek için açtığı kredilerin tümü, sonuna kadar kullanıldı.

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İktidarın büyük avantajlarla hazırlandığı, bir bakıma rejim değişikliğinin onaylanması veya reddedilmesi anlamına gelecek olan bu seçimler, muhalefet kadroları açısından da hayati önem taşıyor.

O nedenle tüm adımların seçmenin beklentisi doğrultusunda ve sıfır hatayla atılması gerekiyor!..