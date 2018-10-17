İnönü’nün bıraktığı 127 ton altına ne oldu?

Nihat Genç haklı olarak soruyor:

“İsmet İnönü'nün 2'nci Dünya Savaşı'na girme tehlikesi karşısında güvence olarak Hazine'de tuttuğu 127 ton altına ne oldu? Kendisinden sonra ülkeyi yöneten Demokrat Parti, iktidarının daha ilk döneminde bu altınları ne yaptı?..”

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Cevap yine Genç'ten geliyor:

“İngiltere'ye rehin verdi!..”

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Dillerine doladıkları “Şu Ce-Ha-Pe var ya, şu Ce-Ha-Pe!.. Halka ekmeği karneyle yedirmiştir” iddiasına da nüfus cüzdanında “ekmek karnesi verilmiştir” damgası bulunan bir yurttaş olarak ben cevap vereyim:

“İnönü, savaşa girme ihtimali karşısında Mehmetçik aç kalmasın diye buğdayı silolarda saklatmış, bu nedenle ekmeği karneyle dağıttırmıştır!..”

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Şimdi de kafayı Atatürk'ün İş Bankası konusundaki vasiyetine taktılar.

Büyük kurtarıcının CHP'ye bağışladığı, gelirini de Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na bıraktığı hisseleri Hazine'ye devretmek istiyorlar.

CHP'nin bu vasiyet üzerinde bir tasarruf hakkının olmadığını… Şartlı devredilen hisselerden gelen paraya partinin el sürmediğini… Miras hukukunun özel hukuk alanı olduğunu… Kanun çıkararak bile, yeni bir düzenleme yapılamayacağını… Bu yolun denenmesi halinde ise ortada bir hukuk devleti kalmayacağını bilmelerine rağmen ısrarla üzerine gidiyorlar!..

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Bilge hukukçuların, örneğin Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk'un “Asla denemeyin” şeklindeki son derece ciddi uyarılarını duymazdan geliyorlar.

Şu ekonomik sarmalda bankacılık gibi hassas bir sektörü korumak ve kollamak gerekirken, milli bankacılığın, Cumhuriyet'in ilk 10 yılındaki mucizevi kalkınmanın ve bereketin simgesi İş Bankası'nı sürekli tartışma konusu yaparak yıpratıyorlar.

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Oysa şu yakıcı sorular cevap bekliyor:

AKP iktidarında geçen 16 yıl boyunca kamu bankalarından verilen kredilerin yüzde kaçı geri dönmüştür? Dönmeyenlerin akıbeti ne olmuştur? Tüyü bitmemiş yetim hakkının bulunduğu bu kredilerin ne kadarı yandaşlar tarafından hortumlanmıştır? Batık kredi tutarı kaç milyar TL'dir?

Madem Hazine'ye kaynak aktarmak istiyorsunuz, o halde ne duruyorsunuz?..

Gidin şu hortumcuların üzerine!..