İsmet İnönü’nün gençliğe verdiği değer!..

Bugün sizi 68 yıl öncesine götürüyor, Atatürk'ün silah arkadaşı ve Cumhuriyet'imizin kurucularından İsmet İnönü'nün pek bilinmeyen yönünü anlatan şu anıyı paylaşıyorum:

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“Dünya Gençlik Teşkilatı-WAY'in 1950 yılı toplantısının, temmuz ayında, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı. Memleketimizde, uluslararası boyutlu böylesine önemli bir toplantı yapılacağı için, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na bağlı bütün öğrenci birlikleri ve dernekleri hummalı bir çalışma içine girmişlerdi. 300 kişiye yaklaşan yabancı delegeleri ve misafirleri ağırlama, onlara Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınan yüzünü tanıtma ve Türk Gençliği'nin ileriye bakış hedeflerini anlatma fırsatını yakalamış olduğumuz için, hepimiz çok heyecanlıydık. Kapsamlı bir organizasyonun, o dönemde, hükümet desteği olmadan başarılması olanak dışıydı. Federasyonun ve öğrenci birliklerinin parasal birikimleri çok sınırlıydı. Yurtdışından gelecek delegelerin İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'ne bağlı yurtlarda kalması sağlanmış, İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay, toplantı yeri olarak Şale Köşkü'nü federasyonumuza tahsis etmişti.

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Bu arada, 1950 yılı Mayıs'ında memleketimizde milletvekili seçimleri yapılması kararlaştırılmıştı. 1946 seçimlerinde yaşanan olaylar sebebiyle, bu seçimlerin CHP ile DP arasında kesin bir hesaplaşma olacağı anlaşılmıştı. Meydanlarda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor, biz üniversite ve yüksekokul öğrencileri, kendimizi demokratik düzenin akıncıları gibi görüyorduk! Bu durum, gençliği kendi taraflarına çekmek isteyen siyasetçilerin üniversite öğrenci kuruluşlarına önem verir gibi davranmalarına sebep oluyordu. Biz de bu fırsattan yararlanarak, Ankara'da sorunlarımızla ilgilenecek makam bulmak için hemen her kapıyı açmayı deniyorduk.

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1950 yılına CHP iktidarı ile girilmişti. İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı ve Milli Şef olarak Çankaya'da oturuyordu. Şemsettin Günaltay hükümeti işbaşındaydı. Başbakan Yardımcısı Profesör Nihat Erim, Ulus Gazetesi aracılığı ile CHP'yi seçime hazırlıyordu. Profesör Tahsin Banguoğlu, Milli Eğitim Bakanı olarak gençlik sorunlarını çözmeye çalışıyordu. Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal ise para musluklarının hâkimi durumundaydı!

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Ben, Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanı olarak, WAY toplantılarından yüz akıyla çıkmak için, bakanlar kurulundaki kilit isimlerle temas kuruyor, iki üç arkadaşımla beraber, elimizde bir demet çiçekle, bakanlık özel kalem müdürlerinin odalarında nöbet tutuyorduk!

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Artık sıra Çankaya'da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ziyarete gelmişti! Bu defa iki arkadaşımla beraber, elimizde bir çiçek demeti ile İsmet Paşa'nın huzuruna kabul edilmiştik.

İsmet İnönü'ye önce federasyonumuzun amacını anlatmış, Türk gençliğinin ileriye bakış hedeflerini özetlemiş, hatta seçim meydanlarında kendini göstermeye başlamış olan gerici söylemlere karşı nasıl uyanık olduğumuzu açıklamak ihtiyacı duymuştuk. Sonra da WAY toplantılarının önemini belirterek, yukarıda isimlerini andığım bakanlarla yaptığımız temaslar hakkında bilgi sunmuş, kendisini temmuz ayında yapılacak açılış törenine davet etmiştik.

İsmet Paşa, bize yönelttiği birkaç sorunun cevabını dinledikten sonra; ‘Başkan Bey! Çiçekler için teşekkür ederim, masrafa girmişsiniz. Buketin parasını kendi ceplerinizden ödediniz değil mi?' diye sormuştu.

Bu soru karşısında şaşırmıştık! Çünkü bakanlara yaptığımız ziyaretlerde çiçek paralarını hep federasyon bütçesinden öderdik. Kısa bir tereddütten sonra, dudaklarımdan şu kelimelerin çıktığını hiç unutmadım;

– Sayın Cumhurbaşkanımız bu çiçekleri bizlerin kişisel anısı olarak kabul etmenizi diliyoruz.

Cevabımızı öğrendikten sonra yaverine şu talimatı vermişti:

‘Gençlere çiçek paralarını benim şahsi hesabımdan ödeyin ve fotoğrafçıyı çağırın bir resmimizi çeksin, bu beraberliğimiz unutulmasın!..'

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14 Mayıs 1950 seçimlerini büyük bir çoğunlukla Demokrat Parti kazanmış, ulusça yaşanan coşku içinde Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes Başbakan olmuşlardı. Türkiye, yeni bir döneme adım atmış oluyordu. Biz de, 14 Mayıs'tan sonra, Ankara'da, bu defa yeni bakanları elimizde geleneksel çiçek demetlerimizle ziyaret etmeyi sürdürmüştük. Ve hiçbirisi, bize çiçek paralarını kimin ödediğini sormamıştı! Şale Köşkü'ndeki WAY toplantılarına, Menderes hükümetini temsilen Milli Eğitim Bakanı Avni Başman ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan katılmışlardı.

İşin ilginç yönü, İsmet Paşa'nın anlamlı uyarısına rağmen, bizim çiçek paralarını federasyon bütçesinden karşılamaya devam etmemizdi!..

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Büyük devlet adamı İsmet İnönü'yü derin hayranlık duygularımla anıyorum.”

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Sevgili okurlarım,

Değerli Can Kıraç'ın bu anısı, merhum İsmet İnönü'nün gençliğe verdiği değeri gösterdiği gibi, kıt kaynaklardan tek kuruşun bile kendisi için harcanmasını istemeyen büyük bir devlet adamı olduğunu anlatıyor.

Ben de sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.