Jet Fadıl’ın dayısı!..

Birkaç ay önceydi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçağa giderken, yolculardan biri kulağıma eğilip “Arkadaki kişi Jet Fadıl değil mi?” diye sorunca, dönüp baktım.

Gerçekten “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz, yolcular arasındaydı. Fark edilmemek için en arkadan ilerliyordu. Cezaevinde bir süre yatıp çıktıktan sonra “Ben aslında çok dürüst bir işadamıyım. Beni Uğur Dündar kötü gösterdi” diyen Jet Fadıl içeri girince önemli kişiler ve iş insanlarının seyahat ettiği ön bölümdeki pahalı yerlerden birine oturdu.

İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğimizde de yine VIP yolcuları taşıyan otobüsle terminale geçti.

Oradan da kendisini bekleyen lüks otomobile atlayıp, hızla uzaklaştı.

Anlaşılan “İmza 700” adını verdiği hayali proje için 300 milyon dolar topladığı öne sürülen “Jet”, parayı verenlerin dünyalarını karartırken, kendisine iyi bir dünyalık yapmayı başarmıştı!..

Belli ki aldatılmaya doymayıp yeni projeler bekleyenlere yepyeni hayaller satmanın peşindeydi!..

★★★

Geçen gün baktım, kendisinden şikayetçi olanlar arasına öz dayısı Sait Obut da katılmış!

Müşteki Obut mahkemede verdiği ifadede “Ben Fadıl'ın öz dayısıyım. İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesi için yaklaşık 5 yıl önce devre mülk anlaşması imzaladık. Dairemi satıp 120 bin lirayı kendisine verdim. Bunun karşılığında 6-7 ay süreyle ayda bin lira ödedi. Başka da bir para alamadım. Beni bile dolandıran yeğenimden şikayetçiyim” demiş!..

Mahkeme Akgündüz'ün tutuklanması istemini reddederek duruşmayı ertelemiş!

★★★

Sadece hayali otomobil projesiyle 300 milyon dolar civarında bir para toplamayı başaran hayal taciri Jet Fadıl'ın diğer projelerden ne kadar para çekmiş olabileceğini varın siz düşünün!..

★★★

Bu ülkede her şey olunabileceğini ama asla rezil olunamayacağını çok iyi bildiği görülen Jet Fadıl, yine de mütevazı bir yaşam sürdürüyor sayılır!..

Baksanıza, lakabına yaraşır bir “jet”in sahibi olabilecekken, tarifeli uçağı kullanıyor!..