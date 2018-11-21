Öyle bir ağlasam çocuklar size hiç gözyaşı kalmasa!..

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, resmi belgelerle dayanarak, 18 ayda yaklaşık 22 bin gebe çocuğun hastanelere kayıt yaptırdığını açıkladı.

“Türkiye, günde 41 çocuk annenin bebeklerine ‘41 kere maşallah' demenin utancını yaşıyor” diyen Dr. Şeker, her gün 40'tan fazla yavrumuzun daha, kendileri çocukken, anne olmaya zorlandıklarını söyledi.

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CHP'li vekil, ocak ayında İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 18 yaş altı gebeliklerin adli makamlara bildirilmediğini ortaya çıkarmıştı. Skandalın kamuoyunda büyük tepki yaratması üzerine hazırladığı araştırma önergeleri, Meclis'te reddedilince de CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurmuştu.

CİMER'den gelen cevap ise, ne yazık ki her gün 40'tan fazla çocuğun, okul sıralarında derslerini dinlemek ve arkadaşlarıyla oynamak yerine, anne olmaya mecbur bırakıldıklarını gösterdi.

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Şeker, bu acı gerçeği yorumlarken “Çocuk annelikle mücadele etmek için çaba göstermesi gereken hükümet; gece yarısı gündeme aldığı kanun önergeleri ile çocuk anneliği, çocuk gelinleri özendiren, istismarcılara af getiren düzenlemeler için uğraş verdi. Kanunu çıkaramadılar, ancak adli makamlara bildirim yapmayarak fiili durum yaratıyorlar. Bu tercihin sonu da her gün 40'tan fazla çocuğumuzun anneliğe zorlanması sonucunu doğurdu” ifadelerini kullandı.

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CHP İstanbul Milletvekili'nin şu soruları ise, cevapsız kaldı:

– 2017 yılı boyunca ve 2018 yılının ilk 6 ayında, Türkiye genelinde kayda geçen 18 yaş altı gebe çocuklarımızın yaşlara göre dağılımı nasıldır? Kayıtlara geçen en küçük gebe çocuk yaşı kaçtır?

– Gebe polikliniği ve doğumhanelere başvuran çocuk gebelerin yanı sıra, çocuk polikliniği başta olmak üzere diğer branş ve polikliniklere başvuran çocuk gebelerin takip ve tespiti için alınan önlemler nelerdir?

– 2017 yılı boyunca ve 2018 yılının ilk 6 ayında gebe polikliniği ve doğumhaneler dışındaki diğer polikliniklere ve branşlara başvuran ve gebe oldukları tespit edilen 18 yaş altı çocuk gebe sayısı kaçtır? Bu çocuklarımızın illere ve hastanelere göre dağılımı nasıldır?

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Oysa bundan 247 gün, yani yaklaşık 8,5 ay önce, çocuklara yönelik cinsel saldırıları -ve sonrasındaki annelikleri- önlemek amacıyla 6 bakandan oluşan bir komisyon kurulmuştu.

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre komisyon, taciz ve tecavüz olaylarını tüm yönleriyle inceledikten sonra bir yasa taslağı hazırlayıp, Meclis gündemine getirecekti.

Ancak 8,5 ayın dolmasına, bu süre içinde yüzlerce çocuğumuzun cinsel saldırıya uğramalarına ve hayatları boyunca atlatamayacakları travmaları yaşamalarına karşın, komisyondan bırakın bir yasa taslağı hazırlamayı, bir “tık” bile çıkmadı!..

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Dün “Dünya Çocuk Hakları” Günü'ydü.

Dün Türkiye'mizde acaba kaç işçi çocuk, hiçbir güvenlik önlemi alınmaksızın çalıştırıldıkları ağır koşullarda ölüm tehlikesi atlattı?

Dün acaba kaç çocuğumuz, cinsel saldırılara uğradı?

Bilemiyoruz…

Ama devletteki kayıtlardan şu acı gerçeği biliyoruz:

“Çocuk Hakları Günü”nden habersiz, oyun çağındaki 40 çocuğumuz, dün anne olmaya zorlandı!…

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Sanki tam da bu yürek yakan tablo için söylemiş Aziz Nesin Usta:

Öyle bir ağlasam,

Öyle bir ağlasam çocuklar,

Size hiç gözyaşı kalmasa…