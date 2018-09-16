Her yıl havalar soğumaya başladığında, o okulda bir kampanya telaşı başlar. Öğrenciler Kars'taki ilköğretim okullarındaki akranlarına bot ve yün çorap gönderebilmek için birbiriyle yarışırlar.

Peki neden sadece bot ve yün çorap?..

Çünkü, okulun kurucusu, babasının subay olarak görev yaptığı Kars'ta ilkokula giderken, yoksul arkadaşlarının delik deşik ayakkabılarla okula geldiklerinde ısınmak üzere hemen sobaya uzattıkları minicik ayaklarının morarmış görüntülerini hiç unutamamış da ondan!..

★★★

Şu günlerde o tatlı telaşın yeniden yaşanacağı okulun adı; halk arasında “Taş Mektep” olarak bilinen İstanbul-Bakırköy'deki Özel Taş İlköğretim Kurumları…

Kurucusu da bu ülkenin Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı yiğit evlatlarından, milyonların sevgilisi büyük aktör merhum Tarık Akan…

★★★

Okulun Türkiye çapındaki akademik başarılarının yanı sıra, alkışa değer başka özellikleri de var.

Örneğin özel bir “Öğrenci Andı”na sahip olması…

1933 yılından itibaren ilk ve ortaokullarda okutulan “Öğrenci Andı”, “Çözüm Süreci”nde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan”ın ırkçı ve milliyetçi bir ant olduğunu öne sürmesi ve “yetmez ama evet”çi liboşların ona verdikleri geniş destekle 2013 yılında kaldırılmıştı!..

Ancak “And”sız yeni uygulama,”Taş Mektep”teki öğrencilerin büyük tepkisine neden olmuştu.

Atatürk ilke ve devrimleriyle Cumhuriyet'e yürekten bağlı olarak yetişen öğrenciler, okul yönetimine yazılı başvuruda bulunmuş ve yeni bir “And”a ihtiyaç duyduklarını bildirmişlerdi.

Israrlar karşısında harekete geçen okul yönetimi de Büyük Şair Atatol Behramoğlu'ndan, yeni bir “Öğrenci Andı” yazmasını rica etmişti.

★★★

O da şu dizeleri kaleme almıştı:

“Türkiye yurdumuz,

Türkiye sevincimiz,

Türkiye umudumuz,

Sen dünümüz, bugünümüz,

Sen yarınımsın

ey büyük Atatürk…

Sen aydınlığımızsın,

Seni yaşatmak ülkümüzdür,

Andımız doğruluk,

dürüstlüktür,

Uğraşımız eşitlik,

adalet, özgürlüktür,

İlkemiz yurtta barış,

dünyada barıştır,

eşitlik, adalet

ve özgürlüktür…”

★★★

Öğrencilerin yeni “And”ı okudukları ilk gün, Tarık Akan da bahçedeydi.

Onların yurt ve Atatürk sevgisi temelinde eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarıyla bezenmiş andı hep bir ağızdan coşkuyla okumaları karşısında çok duygulanmış, gözlerinden süzülen yaşları öğrencilerine göstermemek için hemen odasına koşmuştu.

Tüm birikimini yatırdığı okulun çocukları dururlar mı? Onlar da bir koşuda arkasından içeri dalmışlardı!..

Orada birbirlerine sarılıp “And”ı hep birlikte bir kez daha okumuşlardı.

Onlar gittikten sonra da sevinç ve gururla hıçkırarak ağlamıştı…

★★★

Sevgili kardeşim Tarık,

Bakırköy Belediyesi Meclisi'nin ilçedeki “Özgürlük Meydanı”nın adını “Tarık Akan Özgürlük Meydanı” olarak değiştirmek için yaptığı teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi varsın kabul etmemekte dirensin!..

Adın, çocukların tertemiz kalplerine mücevher taşlarla yazılıyor. Bundan daha büyük onur, daha büyük ödül olur mu?.. Tüm birikiminle ortaya çıkardığın muhteşem eserin “Taş Mektep” emin ellerde, sevgin gönüllerde…

Aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde seni sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz.

Rahat uyu ve nur içinde yat aziz kardeşim…