Tosuncuk Uruguay’da milyonlarca dolar harcayıp malikane, Ferrari ve yat almış!..

Bugün sizlere, “Çiftlikbank” adlı saadet zincirinin görünürdeki kurucusu, kaçak Mehmet Aydın'ın Uruguay dosyasını açıyorum.

“Tosuncuk” olarak ünlenen Mehmet Aydın, 2017 yılı Mayıs ayı başında Uruguay'da yaşayan Osman Naim Kaya adlı kişiyle temas kurdu. Kaya, 8 yıldır bu ülkede bulunuyordu. Önceleri kağıt fabrikası inşaatının şantiyesinde çalışmış, daha sonra da Türkiye”den getirdiği inşaat malzemelerini satmaya başlamıştı.

Mehmet Aydın ve o zamanki eşi Sıla kendisine, oraya yerleşmek istediklerini daha ayrıntılı bilgiyi geldiklerinde vereceklerini söylediler. Nitekim 16 Mayıs 2017 günü, Brezilya üzerinden Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya uçtular.

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Mehmet ve Sıla Aydın çiftini havalimanından aldırıp otellerine yerleşmesini sağlayan Kaya, sohbet sırasında neden buraya yerleşmek istediklerini sorunca, “Tosuncuk”un cevabı “Türkiye'de sığır, tavuk ve bal üretimi yaptığımız bir çiftliğimiz var. Ancak mafya yakamıza yapıştı. O nedenle işlerimizi buraya taşımaya karar verdik. Burada büyük bir çiftlik alıp, yetiştireceğimiz sığırları Türkiye'ye göndereceğiz” oldu.

Görüşmede Kaya'ya da kendi işini bırakmadan tercümanlık ve rehberlik teklif edip, ayda 2.500 dolar vereceklerini söylediler. Kaya kabul edince de bir yıllık ücretini peşin ödediler!..

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Montevideo'da bir ev ve bir araç kiralandı.

Osman Naim Kaya, “Tosuncuk”un FETÖ'cü olmasından kuşkulanmıştı. Doğru bilgi alabilmek için Türkiye'nin Arjantin Büyükelçiliği'ndeki bir tanıdığına başvurdu. Adını burada yazmadığım yetkiliye Aydın'ın TC kimlik numarasını vererek, soruşturmasını istedi. Gelen cevap “FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığı, işadamı olduğu” yolundaydı. Bununla yetinmeyip, Bursa'daki tanıdıklarına da sordu. Onlar da olumsuz konuşmayınca, satın alınacak sığır çiftliğini aramaya başladı!..

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O harıl harıl çiftlik bakarken, Mehmet Aydın bu otomobilden sıkıldığını ve kiralık ev yerine, lüks bir villa satın almak istediğini söylüyordu. Hemen BMW bayisine gidildi ve X4M serisi sıfır bir araç alındı!..

Kaya'nın haziran sonuna doğru Türkiye'ye gitmesi gerekiyordu. Bunu “Tosuncuk”a söylediğinde “Eşimin de doktoruna gitmesi gerekiyor. Birlikte döneriz” cevabını aldı. Nitekim 10 Haziran günü “Havalimanının VIP bölümündeyiz. Hemen gel” diye bir mesaj ulaşınca, doğruca oraya gitti. Özel uçak kiralandığını öğrendiğinde çok şaşırmıştı. “Bunca masrafa ne gerek var, para kolay mı kazanılıyor” dediğinde, “Tosuncuk” gülerek “Abicim Sıla sigara içmek istiyor. Onu kıramadım” cevabını verdi!..

Böylece bugünün döviz kuruyla 870 bin TL'ye kiralanan (61 bin lirası Sıla'nın sigara içmesi için ekstradan ödenen para) uçakla Montevideo'dan İstanbul'a uçtular!..

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Havalimanında saadet zincirinin kurulduğu, Kıbrıs üzerinden faaliyet gösteren Fame Game LTD. Şirketi'nin Genel Müdürü Savaş Yıkılmaz ve Ahmet Furkan Ferman tarafından karşılandılar. Mehmet Aydın ve adamları, İstanbul'da kaldıkları süre içinde Anadolu yakasında “Çiftlikbank”a para yatıran 1.200 kişiye iftar verdiler.

Osman Kaya Türkiye'de hastalanınca, Uruguay'a planlanandan 6 hafta gecikerek dönebildi.

Ağustos ayında Sıla'nın doğum günü kutlanacaktı. “Tosuncuk” eşine doğum günü hediyesi olarak bir araba almak istiyordu. Böylece galerileri dolaşmaya başladılar.

Uğradıkları bir galeride hiç tereddüt etmeden 640 bin doları (Bugünün kuruyla 3 milyon 410 bin lirayı) bastırıp ünlü Ferrari'yi aldı!..

Kuş sütünün eksik olduğu doğum günü partisinin ardından Arjantin'de bir ofis açıldı. Oradaki adamları, ağabeyi firari Fatih Aydın, yazılım uzmanı Cumhur Cudi Yurdakul (tutuklu), Umeyr Karakoç (sonradan Dubai sorumlusu oldu-firari) ve Düzgün Genç (tutuklu) adlı biriydi.

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Tosuncuk, Kaya'nın bulduğu çiftlikleri ısrarla beğenmiyor, buna karşın Montevideo'nun en lüks ve korumalı sitelerinde lüks villa arıyordu. Sonuçta yat limanı da olan bir yerde aradıkları malikaneyi buldular. Eee madem yat limanı vardı, yat da alınmalıydı!.. Peşin parayla onu da aldılar.

Tosuncuk'un Uruguay'da tümünü kendi üzerine aldığı lüks araçlar, malikane ve yat için harcadığı para, 5 milyon doları geçmiş, yaklaşık 30 milyon lirayı bulmuştu.

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Osman Kaya artık Mehmet Aydın'ın çiftlik almayacağını, Türkiye'de topladığı paraları kaçırmak ve zamanı geldiğinde kaçmak üzere buraya kapağı attığını anlamıştı.

Ancak Türkiye'de hâlâ televizyon reklamlarının devam etmesi karşısında kafası karışıyor ve üzerine para çıkarılmamasına uğraşıyordu.

Günün birinde “Tosuncuk”un ağabeyi Fatih Aydın trafik kurallarını altüst ederek Montevideoluların büyük tepkisine yol açan Ferrari şovunu yapmaya kalkınca, ipleri koparmaya karar verdi.

Ancak o süreçte saadet zinciri paramparça olduğundan, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih apar topar kaçarak, sırra kadem basmışlardı.

Halen nerede olduklarına dair rivayet muhtelif.

Osman Kaya ise Uruguay'da bir süre cezaevinde kaldı. Şu anda evinde göz hapsinde. Ayrıca malına mülküne el konulmuş durumda. Hakkında Türkiye'de açılan soruşturma da sürüyor.

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Savcılık tespitine göre; kolay yoldan köşeyi dönmek isteyen uyanıklara (!) yaklaşık 1 milyar 150 milyon lira para ödemesi gereken, bazılarınca da 400 milyon dolarlık vurgun yaptığı öne sürülen “Tosuncuk”un Uruguay dosyasında ulaştığım bilgi ve belgeler şimdilik bunlar!..

Bakalım daha neler öğreneceğiz?..