Türkiye’yi ağlatan İsmail Devrim, Haluk Levent ve AHBAP!..

Türkiye İsmail Devrim'e ağlıyor.

Oysa iki çocuk babası talihsiz adamın yakın zamana kadar mutlu bir yuvası ve iyi bir işi vardı.

Gerek işyerinde, gerekse arkadaşları arasında uyumlu bir kişi olarak tanınıyordu.

Kocaeli-Dilovası'ndaki İMES-Organize Sanayi Bölgesi'nde torna ustası olarak çalışıyordu.

Her şey yolunda giderken, hiç beklenmedik bir olay yaşadı.

İş yolunda motosikletiyle kaza yaptı ve kolu ezildi.

Kazadan sonra torna tezgahında kolunu gerektiği gibi kullanamadığı için işten çıkarıldı.

Ve işsizlik, onun için bunalım dolu günlerin, yani sonun başlangıcı oldu.

SÖZCÜ'nün başarılı muhabiri Uğur Enç'in yakınlarından öğrendiğine göre; sanki o sakin, huzurlu İsmail Devrim gitmiş, yerine psikolojisi bozuk, bunalımlı biri gelmişti.

Biri liseye bu yıl başlayan, diğeri lise son sınıfta okuyan iki çocuğunun okul öncesi masraflarını karşılamakta ve evini geçindirmekte zorlanıyor, içine düştüğü maddi çıkmazlar, bozulan ruhsal durumunu daha da ağırlaştırıyordu.

Kendisiyle ilgili bilinmeyen başka bir gerçeği de burada açıklayayım:

24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan’a ve siyasi parti olarak da AKP’ye oy vermişti!..

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Çocuğunun okulu “Pantolon nedeniyle sorun yaşanmadı” diyor, valilik merhumun ruhsal durumunun bozuk olması nedeniyle canına kıydığını söylüyor.

Ama ruhsal durumunun işsizlik nedeniyle bozulduğu hiçbir açıklamada yer almıyor!..

Ülkeyi kedere boğan bu acı son vesilesiyle tüm çaresizlerin imdadına yetişmeye çalışan, bu olayda da derhal Devrim Ailesi'ni arayarak sonsuz kederlerini paylaşan çok önemli bir sivil toplum örgütünden söz etmek istiyorum.

Sanatçı Haluk Levent önderliğinde, 150 bin gönüllüden oluşan AHBAP, tüm ekonomik zorluklara rağmen, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugüne kadar 1.900 aileye, kendilerini yapayalnız ve unutulmuş hissettikleri anda, mucizevi dokunuşla yardım elini uzattı.

Kendisi söylemez ama, benzer örneklerin çoğalması ve model oluşturması için ben yazayım:

Ekonomik sıkıntıların artmasıyla birlikte kitap gelirlerimi Vefa Lisesi öğrencilerine burs olarak aktardığımı bilen ve bu nedenle burs vermem için başvuran öğrenci sayısında patlama oldu.

Hemen her gün birçok öğrenci burs istiyor.

Hepsi de gerçekten buna layık, pırıltılı ve aileleri ekonomik darboğazda olan gençler…

Onlara tüm kitap gelirlerimi okula gönderdiğimi söylüyor ve mazur görmelerini rica ediyorum ama yine de gönlüm elvermiyor. Aralarında en zor durumda olanları, bana 10 kişilik kontenjan açma jestini yapan AHBAP'a yönlendiriyorum.

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Sevgili okurlarım,

Türk Milleti'nin yüce hasletlerinden biri, zor zamanlardaki dayanışma örnekleridir.

Bu nedenle kısa sürede sergilediği performansla çaresizlerin çaresi, umutsuzların umudu olmayı başaran değerli Haluk Levent'i ve çevresinde toplanan AHBAP gönüllülerini yürekten kutluyor ve toplum adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

İyi ki varsın Haluk Levent ve iyi ki varsın AHBAP…

UĞUR DÜNDAR'IN NOTU:

Halk Arenası'nı 12 Ekim'de Bursa-Nilüfer'de başlatacağız. İlk konuğum; Atatürk'ü anlattığı muhteşem kitabıyla değerli kardeşim Yılmaz Özdil olacak. Sevgili Haluk Levent'i de, 19 Ekim Cuma akşamı, İstanbul-Beşiktaş'taki Akatllar Kültür Merkezi'nde ağırlayacak ve AHBAP'ı konuşacağız…