Obama, ABD başkanıydı.

Air Force One tabir edilen ABD başkanlık uçağını yenilemek istedi.

Boeing firmasına sipariş verildi.

2020 yılında teslim edilecekti.

Obama kendisi kullanmayacaktı.

Kendisinden sonraki başkan rahat etsin diye bu siparişi vermişti.

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Seçim yapıldı.

Trump başkan oldu.

Bismillah ilk iş Air Force One uçağıyla alakalı tweet attı.

“Boeing'in para kazanmasını elbette isteriz ama, bu kadarı da fazla, fiyatlar kontrolden çıkmış, çok pahalı, siparişi iptal edin” dedi.

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan, dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesinin başkanı olan Trump…

Kendisinin bineceği uçağı yeniletmedi.

Halkın parasını çarçur etmedi.

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Pentagon itiraz etti.

“Şu an Air Force One olarak kullanılan uçak hayli yaşlandı, bakım masrafları artıyor, yeni uçağın siparişini geciktirirsek mevcut uçak daha da eskiyecek, uçağı yenilemek lüks değil, gereklilik” denildi.

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Trump geri adım atmadı.

“Evet, Air Force One yenilenmeli, benim özel uçağımdaki yataklarım bile daha büyük ama, fiyatı düşürmeleri şart, askeri alımlarda ve diğer alımlarda tasarruf edeceğiz, istenen para çok” dedi.

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Boeing firmasına açık açık “dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olacaksınız” demek istiyordu.

“Air Force One uçağıyla beni kazıklamaya kalkarsanız, devletle yaptığınız bütün işleri keserim” demek istiyordu.

Boeing'in hisse senetleri borsada tepetaklak oldu.

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Boeing mesajı aldı.

Yelkenleri suya indirdi.

Fiyatı yarı yarıya kırdı.

Aynı paraya bir değil iki uçak üretmeyi kabul etti.

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Trump “işte şimdi oldu” dedi.

İmzayı attı.

2024 yılında teslimat yapılacak.

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Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesinin başkanı Trump'ın pahalı bulduğu bu uçak… Boeing 747-8'di!

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Asrın liderimizin yeni uçağı yani.

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ABD Başkanı'nda bile yok.

E dünya bize hayran olmakta haklı tabii.