Asrın liderimiz ağzından kaçırdı

Oylarımızın çalındığını, sandıkta katakulli yapıldığını dünya alem apaçık biliyorken… Asrın liderimiz CHP'yi oy hırsızlığıyla suçladı, “CHP kendi oy hırsızlığıyla yüzleşmeden 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyor” dedi.

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Asrın liderimiz açık açık “İstanbul'a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” diyorken… Şehircilik bakanımız CHP'yi suçladı, “CHP artık yalan söylemekten vazgeçsin, İstanbul'a en büyük ihaneti CHP yaptı” dedi.

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Medyamızın neredeyse tamamı “yandaş” hale getirilmişken… Dünya çapında “yalan haber” araştırması yapan Oxford Üniversitesi, bizim medyamızı “dünyanın en ahlaksız, en çok iftira atan, en sahteci, en tiksindirici medyası” ilan etmişken… Asrın liderimiz “CHP'nin yandaş medyası var, işleri güçleri bu yandaş medyayla iftira atmak” dedi.

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Hepimizin gözünün önünde Pkk'yla masaya oturmuşlarken, İmralı'yla Kandil arasında kuryelik yapmışlarken, Apo'ya Ulusa Sesleniş konuşması yaptırmışlarken, Kandil'den Anadolu Ajansı'yla canlı yayın yapmışlarken, Şivan Perver'le düet yapmışlarken, akil denilen tiplerle milleti ikna etmeye çalışmışlarken, Pkk'yı tanık TSK'yı sanık yapmışlarken… Asrın liderimiz CHP'yi suçladı, “Hdp'yle pazarlık yapıyorlar, bunlar bölücü örgütün ortağı” dedi.

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Parlamenter sistemi lağvedip, alenen tek adam rejimine geçmişlerken… Asrın liderimiz, Kılıçdaroğlu'nu tek adam'lıkla suçladı, “görüyorsunuz CHP'de her şeyi tek adam tasarrufuna alıyor” dedi.

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Fetoya “ne istediniz de vermedik” demişlerken, “Rabbim verdikçe veriyor” demişlerken… Bekir Bozdağ “muhterem fethullah gülen hocaefendiye gönül dolusu saygılar gönderiyorum, kendisine çete diye hitap edilmesi büyük saygısızlıktır, vicdansızlıktır” demişken… Aynı Bekir Bozdağ CHP'yi suçladı, “Fetö'nün Türk yargısını ele geçirmesinin faili ve müsebbibi CHP'dir” dedi.

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Akp iktidara gelir gelmez bismillah ilk iş genelge yayınlayıp, yurtdışındaki feto okullarını desteklemeyi, ziyaret etmeyi, resmi törenlere dahil etmeyi devlet protokolü haline getirmişken… Asrın liderimiz rahmetli Erdal İnönü'yle rahmetli Bülent Ecevit'i suçladı, “İnönü'yle Ecevit bunların en yakın dostuydu, Erdal İnönü bunların okullarını ziyaret ederdi, gelsinler konuşalım” dedi.

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Adalet bakanımız “Selahattin Demirtaş CHP istediği için içerde” dedi.

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Akp sözcüsü, Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklanmasını CHP'ye bağladı, “CHP'nin Türkiye aleyhindeki bu davada aparat olarak kullanıldığını görüyoruz” dedi.

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1994'ten beri 24 senedir yönettikleri İstanbul'u sel bastı, insanlarımız öldü… İstanbul büyükşehir belediye başkanı CHP'yi sorumlu tuttu, “CHP yanlış işler yaptığı için bunlar oldu” dedi.

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Bursaspor Trabzonspor'u yendi, kümede kaldı, Rizespor küme düştü, Rize belediye başkanı CHP'yi suçladı, “Trabzonspor'un delege profili CHP'lidir” dedi.

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McKinsey'le anlaştılar, çarşı karıştı, asrın liderimiz sanki hiç haberi yokmuş gibi geri vitese takıp, anlaşmayı iptal etti… Yandaş gazeteci “CHP'nin McKinsey oyunu bozuldu” diye yazdı!

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Asrın liderimiz ABD'ye uçarken bizzat Hasan Cemal'e röportaj verip, “CHP'nin ABD karşıtı olması talihsizliktir” demişken… İsmet İnönü'nün iki kareden oluşan fotoğrafının sadece birini göstererek, “bakın elinde Türk bayrağı yok, bunlar Amerikancı” dedi.

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Atatürk'e tarihte görülmemiş derecede saldırılırken, Atatürk'ün ismi neredeyse her yerden silinirken… Asrın liderimiz CHP'yi suçladı, “Atatürk'ün ismini ve resmini okullardan bunlar çıkardı” dedi.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı göz göre göre Suudi konsolosluğunda hunharca katledilmişken, cinayetin ses kayıtları bile olmasına rağmen cesedin yokedilmesine göz yumulmuşken, 15 kişilik infaz timinin elini kolunu sallaya sallaya kaçmasına gözyumulmuşken, Suudi konsolosun elini kolunu sallaya sallaya kaçmasına gözyumulmuşken… Hükümet sözcüsü Ömer Çelik, CHP'yi suçladı, “Kılıçdaroğlu Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalışıyor” dedi.

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Ve en son, asrın liderimiz ağzından kaçırdı… “Bunlar hem milletin, hem CHP'nin başına bela, CHP'yi kurtarmamız lazım” dedi.

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Bakın işte buna yürekten katılıyorum.

Bunca kepazelik silsilesine rağmen CHP hâlâ iktidar olamıyorsa, CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok.