Azı karar çoğu zarar ise…

Fazla mal göz çıkarmaz nedir?

*

Son gülen iyi gülüyorsa…

Neden, sona kalan dona kalır?

*

Ayağını yorganına göre uzat ama…

Borç yiğidin kamçısı değil midir?

*

Söz gümüşse sükut altındır.

O halde niye, sükut ikrardan gelir?

*

Çünkü sayın ahalimiz bizatihi “ittifak”tır!

*

Biraraya gelmesi imkansız gibi görünen, birbirine karşıtlığı temsil eden, taban tabana zıt fikirler, gayet uyum içinde yaşar.

*

Mesela, işimize gelirse “bir elin nesi var, iki elin sesi var” diye akıl öğretiriz. İşimize gelmezse “nerde çokluk, orda bokluk” deriz.

*

Malı götüremiyorsak, “azıcık aşım kaygısız başım” ayağına yatarız. Fırsatını bulursak “atın ölümü arpadan olsun” diye kestirip atarız.

*

“İyi insan lafının üstüne gelir” diye, o insanın yüzüne gülümseyen de biziz… “İti an çomağı hazırla” diye, o insanın arkasından ağız burun kıvıran da biziz.

*

“Eğri oturalım doğru konuşalım”la “doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” arasında sadece bi milim vardır.

“İyilik yap denize at”la “merhametten maraz doğar” arasında sadece bi saniye vardır.

*

O sağlam duruştan bu yavşak duruşa…

O dik duruştan bu yamuk duruşa tık diye geçilir!

*

Birlikten kuvvet doğar, her koyun kendi bacağından asılır.

Dost kara günde belli olur, düşenin dostu olmaz.

Ele verir talkını kendi yutar salkımı, üzümünü ye bağını sorma.

Damlaya damlaya göl olur, taşıma suyla değirmen dönmez.

Erken kalkan yol alır, acele işe şeytan karışır.

Gün doğmadan neler doğar, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Acı patlıcanı kırağı çalmaz, kurunun yanında yaş da yanar.

Cana geleceğine mala gelsin, mal canın yongasıdır.

Zararın neresinden dönülürse kardır, battı balık yan gider.

*

Hep böyledir.

İyiyle kötü, doğruyla yanlış, güzelle çirkin arasında gel-gitler yaşanır.

*

Dünyada böylesine “ikiyüzlü” davranış biçimine sahip bir başka millet yoktur.

“Binbir surat” bile denilebilir.

*

Bu çerçevede, solcu aniden sağcı olabilir, devrimci aniden liboş olabilir, milliyetçi aniden özerkçi olabilir, rabiacı aniden ülkücü olabilir, pişkin pişkin tükürdüğünü yalayabilir.

*

Akp'nin keşfettiği damar işte budur.

İşine geldiğinde işine geldiği gibi davranan, kendi söylediğini kendisi yalanlayabilen sayın ahalimiz, doğuştan “ittifak”tır.