Söz veriyorum memleketi soyacağım diyen cumhurbaşkanı…

Cumhurbaşkanı adayı miting kürsüsüne çıktı, açık açık “yolsuzluk yapacağım, söz veriyorum çalacağım, memleketi soyup soğana çevireceğim” dedi. Miting alanı alkıştan yıkıldı.

Televizyona çıktı, alenen “ayrım yapmayacağım, istisnasız hepinizi soyacağım, birazını size dağıtacağım, lütfen beni uğraştırmayın, paralarınızı doğrudan cebime gönderin” dedi. İzlenme rekoru kırdı.

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Garibanların gözüne sokarcasına aşırı büyük bir altın saat takıyordu, aşırı büyük bir yüzük kullanıyordu.

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Üniversite diploması sahteydi.

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“Hırsızım ve üçkağıtçıyım ama, dürüstüm ve beyefendiyim, bana oy verin” dedi.

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Mega projeleri vardı.

“Gelişmiş ülkelerin şehirlerinde birer tane metro var, benim vizyonuma yetmez, şehirlerimize üçer tane metro yapacağım” dedi.

“Başkentimizde havalimanı var ama, ben başkentimize beş tane daha havalimanı yapacağım” dedi.

“Başkentimizde deniz yok ama plaja ihtiyacımız var, denizi getireceğim, başkentimizin sahili olacak” dedi.

“Lamborghini fabrikası açacağım” dedi.

“Bana oy veren herkese elden nakit para vereceğim” dedi.

“Maaş ödemeyeceğim ama herkese iş vereceğim” dedi.

“Emeklilerin masraflarını azaltmak için ötanazi merkezleri kuracağım, emekliler ölürse hiç masrafları olmaz” dedi.

“Trump'la Putin yakın arkadaşlarımdır, doğu bloğuyla batı bloğunu barıştıracağım, dünyanın lideri olacağım” dedi.

“Sadece kendi çıkarlarım için hareket edeceğim, aklınıza hayalinize gelmeyen yalanlar söyleyeceğim, 50 yıl iktidarda kalacağım” dedi.

“İktidardaki ilk icraatım olarak sevgilimi first lady yapacağım” dedi.

“Kamuoyu araştırma anketi yaptırmama gerek yok, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığımı zaten falcılar açıkladı” dedi.

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Yüzde 10 oy aldı!

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Evet… Sırbistan'da geçen sene yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, bu vaatlerde bulunan cumhurbaşkanı adayı yüzde 10 oy aldı.

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11 aday vardı.

“Söz veriyorum memleketi soyacağım” diyen aday üçüncü oldu, ikinciliği kıl payı kaçırdı.

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İsmi, Luka Maksimoviç.

Komedyen!

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Vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söyleyen sahtekar politikacıları toplumun yüzüne vurmak için resmen aday olmuştu.

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Kendisine oy verenlerin tamamı gençlerdi!

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Peki, kendisine oy veren gençler aslında “komedyen” olduğunu, düzenbaz politikacılarla alay etmek için aday olduğunu bilmiyorlar mıydı? Elbette biliyorlardı. Zaten asıl o nedenle oy verdiler.

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Sandık başında röportajlar yapıldı.

“Yalan söylediğini saklamayan sahte bir aday, doğrular hakkında yalan söyleyen gerçek bir adaydan daha namusludur” dediler.

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Türkiye'de haber bile olmadı.

Ama, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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“Demokrasi kültürü” açısından enteresan ötesi bir gelişmeydi.

Tarihte örneği olmayan “ibret verici” bir seçimdi.

Hırsız politikacılara karşı eşi benzeri görülmemiş bir isyandı.

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İdeolojilerden bağımsız.

Sosyal sınıflardan bağımsız.

“Kuşak” isyanıydı.

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Gençler artık, kendilerini şapşal yerine koyan yalancı tiplere oy vermek istemiyor.

Gençler artık, kendilerinden daha eğitimsiz laf ebeleri tarafından yönetilmek istemiyor.

Gençlerin tırışkadan vaatlere karnı tok.

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Günümüz dünyasında “demokrasi”yi tehdit eden en önemli tehlike, ahlaksız politikacılardır… Gençler bunun farkında.

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Siber çağdan önce, internetin olmadığı günlerde, bilgiye cep telefonundan ulaşamadığımız dönemlerde, gençleri ebeveynleriyle birlikte sürü gibi gütmek mümkündü… Artık değil.

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“Felaket veya saadet getirsin, sonu güzel veya çirkin olsun, daima hakikatten ayrılmayan” siyasetçiler arıyor gençler.

“Hakikatin ta gözünün içine bakan” siyasetçiler arıyorlar.

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İlla seçimi kazanacak değil…

Asla gerçeği kaybetmeyecek siyasetçiler arıyorlar.