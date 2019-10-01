70. yıl kutlamaları gövde gösterine dönüştü… Çin neyi var neyi yok ortaya döktü!

Pekin'de bulunan Tiananmen Meydanı'nda, 1 Ekim 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci yıl dönümü askeri geçit töreniyle kutlandı. Binlerce askerin katıldığı geçit töreninde kara araçları ve nükleer füzeler dikkat çekti. Çin Başbakanı Li Kıçiang'ın sunumuyla açılan kutlama etkinliği, 70 pare top atışıyla başladı. Çin milli marşının okunmasının ardından Devlet Başkanı Şi Cinping konuşma yaptı.

70 yılda Çin'in önemli başarılar elde ettiğini belirten Şi, “Hiçbir güç büyük anavatanımızın statüsünü sarsamaz. Hiçbir güç Çin halkının ilerleyişini durduramaz” ifadelerini kullandı.

15 BİN ASKER KATILDI

Ülke içinde her 10 yılda bir büyük etkinlikler ve askeri geçitlerle kutlanan yıl dönümleri bu yıl da Çin'in askeri gücünün gözler önüne serildiği bir gövde gösterisine dönüştü. Törene Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan (PLA) 15 bin askerin yanı sıra aralarında Çin'in kendi geliştirdiği beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20 başta olmak üzere nakliye uçakları, erken keşif ve radar uçakları, saldırı ve askeri nakliye helikopterleri gibi 160 hava aracı uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıca, törende ülkenin nükleer başlıklı füzeler ve denizaltından fırlatılan seyir füzeleri gün yüzüne çıktı. Bu füze sistemleri arasında DF-41'in kıtalararası menzile sahip dünyanın en uzun nükleer başlıklı füzesi olduğu öne sürülüyor.