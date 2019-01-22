ABD’de Martin Luther King günü! Martin Luther King kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington’daki Martin Luther King Anıtı’na çelenk bıraktı, MLK anısına saygı duruşunda bulundu. İşte MArtin Luther King adına merak edilenler…

Bu yıl 38’incisi gerçekleştirilen Martin Luther King Jr. Barış Yürüyüşü de aşırı soğuğa rağmen başkent Washington’da gerçekleştirildi. Washington dışında New York, Chicago ve Los Angeles gibi büyük kentlerde de ünlü aktivist için çok sayıda etkinlik düzenlendi.

MARTİN LUTHER KİNG KİMDİR?

Martin, Atlanta, Georgia’da Marthin Luther King ve Alberta Williams King’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Martin Luther King Jr.’ın doğum kayıtlarına göre doğduğunda ismi Michael idi. Liseden sonra Marehouse Koleji’ne devam etti. Burada rektör olan ve aynı zamanda bir yurttaş hakları lideri olan Benjamin Mays’den etkilendi. 1948 yılında Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Daha sonra 1951 yılında Chester, Pensilvanya’daki Crozer Teoloji Fakültesinden 1. olarak mezun oldu. 1955 yılında Boston Üniversitesi’nde Sistematik Teoloji konusunda yüksek lisans yaptı.

King 1953 yılında Coretta Scott ile evlendi. King’in babası düğünü gelinin babasının evinde gerçekleştirdi. King ve Scott’ın 4 çocuğu oldu: Yolanda Denise, Martin Luther III, Dexter Scott ve Bernice Albertine. King’in 4 çocuğu da babalarının yolunda gidip birer yurttaş hakları savunucusu oldular Coretta Scott 30 Ocak 2006’da öldü.

Martin Luther King Jr’ın, 1963’te başkent Washington’da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı “İş ve Özgürlük İçin Washington’a Yürüyüş” adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı “Bir Hayalim Var” adlı tarihi konuşma, siyahi vatandaşların hak arayışlarında dönüm noktası olmuştu. Memphis’te 1968’de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977’de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından “Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası”na layık görülmüş ve onuruna “Martin Luther King Günü” ilan edilmişti. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan da günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983’te Kongre’nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı. Doğum günü olan 15 Ocak’a yakın olması dolayısıyla ABD’de her yıl ocak ayının 3. pazartesi MLK Günü düzenleniyor.