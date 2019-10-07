Son dakika! ABD kontrol ettiği Kuzey Suriye’nin hava sahasını Türkiye’ye kapattı

ABD'de yayın yapan CNN televizyonunun Amerikan Dışişlerini izleyen gazeticisi Jennifer Hansler, Amerikalı yetkililere dayandırarak paylaştığı twitte, ABD’nin kontrol etmekte olduğu hava sahasını Türkiye'ye kapattığını öne sürdü.

Hansler, ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde yetkilinin ‘yakın gelecekte de açmaya niyetimiz yok’ dediğini belirtti.

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RUSYA HAVA SAHASINI AÇMIŞTI

Askeri uzmanlar Türkiye'nin yapmayı planladığı sınır ötesi operasyonda kara birliklerine hava desteğinin sağlanmasının hayati bir önem taşıdığı yorumunu yapıyorlar. Türkiye’nin Suriye'nin kuzey batısında daha önce yaptığı Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarında, o bölgeyi kontrol eden Rusya, hava sahasını operasyonlar sırasında TSK'ya açmıştı.