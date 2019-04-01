Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Afganistan’da terör saldırısı: 5 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

16:33 -
Haberler Dünya
Afganistan’da terör saldırısı: 5 ölü

Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, yaptığı açıklamada, militanların, Suzma Kale ilçesinin Palhan Tepe bölgesindeki askeri karakola saldırdığını belirtti. Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 6 güvenlik görevlisinin de örgüt üyeleri tarafından esir alındığını söyledi.

Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 militanın öldürüldüğünü kaydetti. Taliban’dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 askerin öldüğü iddia edildi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more