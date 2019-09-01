Almanya’da Hitler’in ayak sesleri! Irkçı parti oylarını 3’e Katladı

Aşırı sağcı ve yabancı karşıtı politikalar üreten Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Saksonya Eyaleti'ndeki eyalet parlamentosu seçimlerinde, oyların yüzde 28.1'ini aldı ve CDU'nun ardından ikinci parti oldu. AfD, 2014 seçimlerinde oyların yüzde 9.7'sini alabilmişti.

SPD ÇÖKTÜ, AFD İKİNCİ OLDU

CDU ise 2014'te yüzde 39.4 olan oy oranını ancak yüzde 33.1'de tutabildi. Sosyal Demokrat Parti- SPD günün kaybedeni oldu ve bir önceki seçimde yüzde 12.4 olan oyunu yüzde 7.4'lerde tutabildi. Aynı şekilde Sol Parti de oy kaybetti ve yüzde 18.9'dan, yüzde 10.3'e geriledi. Hür Demorkrat parti barajı aşamadı.

Günün diğer bir kazananı da Yeşiller oldu. Yeşiller'in oy oranı, bir önceki seçime göre yüzde 5.7'den, yüzde 8.3'e yükseldi.

Yaklaşık 122 sandalyeden oluşacak mecliste, 57 kişilik çoğunluk için CDU'nun oyu yetmiyor. CDU 46 sandalye, AfD 39 sandalye, Sol Parti 14 sandalya, Yeşiller 11 sandalya, SPD ise 10 sandalye kazandı. CDU bir önceki seçime göre 13 sandalya yitirdiği için tek başına iktidar olanağı kalmadı. CDU'lu eyalet başbakanı Michael Kretschmer‘in, Yeşiller ile ortak hükümet için yeterli sayıyı bulması mümkün değil. AfD ile ortaklık yapmayacağını açıklayan partinin önünde Yeşiller ve SPD ortaklığı, Sol Parti ve SPD ortaklığı gibi üçlü ortaklık seçenekleri bulunuyor.

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BRANDENBURG'DA İKİYE KATLADI

SPD'nin kalesi olarak görülen Brandenburg'da da AfD sıçrama yaptı. SPD yine de birinci parti olarak çıkmayı başardı ancak 2014'te yüzde 31.9 olan oyu, yüzde 25.4'e indi. Aşırı sağcı AfD oylarırını yüzde 12.2'den, 24.4'e çıkardı. Yüzde 200'lük bu artış, tüm Almanya için tehlikeli bir sinyal olarak yorumlanırken, CDU'nun oyları yüzde 23'ten, yüzde 15.5'e indi. Bu eyalette Sol Parti, yüzde 18.6'dan, yüzde 10.6'ya düşerken, Yeşiller bir önceki seçimde yüzde 6.2 olan oyunu, yüzde 9.9'a çıkardı. 88 sandalyeli eyalet meclisinde, SPD hükümeti iki ortakla paylaşacak. 25 sandalyeli SP'nin muhtemel ortakları arasında 15 sandalyeli CDU, 10 vekil çıkaran Yeşiller ve yine 10 vekil çıkaran Sol Parti bulunuyor. Bu eyalette, AfD ise meclise 23 milletvekili sokmuş durumda.

II. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA İLK

Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke (57), bu hafta yeni hükümet çalışmalarına başlayacak. İkinci dünya savaşından bu yana bir aşırı sağcı parti ilk kez bu kadar yükselirken, kitle partilerin oy kayıplarının ve seçmenleri sandığa taşıyacak motivasyonlarının kalmaması, buna en büyük etken olarak gösteriliyor.