Bilim insanlarından korkutan açıklama: Savaş çıkarsa 125 milyon insan ölür

Hindistan ile Pakistan arasında bitmek bilmeyen krizin olası sonuçlarını ABD’li bilim insanları masaya yatırdı. Colorado Boulder Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi’nde görevli bilim insanları bir araştırma yaparak olası bir savaşın hem bölgeye hem de dünyaya etkisini mercek altına aldı.

Hem Hindistan’ın hem de Pakistan’ın yaklaşık 150 nükleer savaş başlığına sahip olduğunun vurgulandığı araştırmayı yürüten uzmanlar, “Eğer savaş çıkarsa sadece bölgedeki milyonlarca insan ölmez. Bu savaşın etkisi iklime de yansır ve belki de en son Buz Çağı’nda görülebilecek bir hava değişikliği ile karşı karşıya kalabiliriz” açıklamasını yaptı.

Science Advances isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırmada görev alan Profesör Brian Toon, “Hindistan-Pakistan savaşı dünyadaki normal ölüm oranını iki katına çıkarabilir. Hiçbir insanın daha önce yaşamadığı bir savaş olabilir. Silahlarını artırıyorlar ve nüfusları çok fazla dolayısıyla çok fazla insan etkilenecektir” dedi.

“HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK”

Uzmanlar bombaların ardından yaşanacak yangınlardan dolayı insanların zarar göreceğini açıklarken Hiroşima’da da benzer bir durumun yaşandığını aktardı.

İLGİLİ HABER Türkiye'den ses getirecek operasyon

Öte yandan bilim insanları olası bir savaşın atmosfere 36 milyar kilogramlık yoğun ve siyah duman salabileceğini aktarırken, “Duman güneş ışığının yer küreye ulaşmasını engelleyerek hava sıcaklığını düşürür. Havanın yaklaşık 12 derece düşebileceğini vurgulayan uzmanlar bu sebeple gıda üretiminde sorun yaşanacağını öne sürüyor.

Araştırmayı yürüten akademisyen Nicole Lovenduski, “Araştırmamızı eşi benzeri olmayan bir Dünya sistemi modeliyle yaptık. Bu araştırma sonucunda okyanuslardaki alglerin ve topraktaki bitkilerin üretiminin büyük ölçüde düştüğünü ve gıda zincirindeki birçok organizmanın tehlike altına gireceğini gördük” dedi.

Uzmanlar, “Dileriz Pakistan ve Hindistan bu araştırmayı detaylıca inceler ve savaş çıkarmazlar. Fakat en önemlisi Amerikalıların olası bir nükleer savaşın etkilerinden haberdar olmadıklarını düşünüyorum” dedi.