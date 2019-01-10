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Buda’nın oğlundan müritlerine şiddet ve taciz iddiası

Nepal’de “Buda’nın oğlu" olarak anılan Ram Bahadur Bomjon’ın müritlerine şiddet uygulayıp taciz ettiği iddiası üzerine polis soruşturma başlattı.

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Haberler Dünya
Buda’nın oğlundan müritlerine şiddet ve taciz iddiası
Nepal’de “Buda’nın oğlu" olarak anılan Ram Bahadur Bomjon’ın müritlerine şiddet uygulayıp taciz ettiği iddiası üzerine polis soruşturma başlattı.

Nepal'de 2005 yılında Ram Bahadur Bomjon isimli gencin ormanda günlerce yemeden ve içmeden meditasyon yaptığı iddia edilmiş ve “Buda'nın Oğlu” olarak adlandırılmıştı. Bu sayede ünlenen gencin dünyanın birçok noktasından müritleri olmuştu. Nepal polisi ise bazı müritlerinin ortadan şüpheli şekilde kaybolması nedeniyle Ruhani Lider Bomjan'ı inceleme altına aldı. Nepal Soruşturma Bürosu sözcüsü Uma Chaturbedi, Bomjon'ın müridi olan 4 ailenin ortadan kaybolduğunu açıkladı.

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Eylül 2018'de 18 yaşındaki yabancı bir müridin, Bomjon'ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayette bulunması üzerine soruşturmanın başladığını açıklayan Sözcü Chaturbedi, Bomjon'ın birçok müridine şiddet uyguladığı iddialarının da bulunduğunu söyledi. İHA

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