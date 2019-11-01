Çin devrim yaratacak projeyi kullanmaya başladı! Tehlikeyi suratından tespit edecek

Çin’in Sincan Özerk Bölgesi’nde uygulamaya konulan sistem, ‘duygu tanımlama’ üzerine odaklanıyor. Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen teknoloji fuarında detayları paylaşılan sistem, muhtemel güvenlik tehditlerini gerçekleşmeden önlemeyi amaçlıyor.

Metro ve havalimanı gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda kullanılan kameraların, kişilerin stres seviyeleri ve buna bağlı olarak yaptıkları davranışları yüz ifadeleriyle birlikte analiz ederek olası bir tehdidi tespit ettiği belirtiliyor.

Dünya genelinde Amazon, Microsoft ve Google’ın da duygu tanımlama sistemi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan uzmanlar, sistemin tam olarak istenen seviyede olmadığını ifade ediyor.

‘5 YILA İHTİYACI VAR’

Fuarı takip eden Financial Times muhabirine konuşan Pekinli teknoloji yazarı Ge Jia, “Günümüzde yalnızca birkaç okul ve güvenlik bürosu bu tip bir teknoloji kullanıyor. Sistemin istenilen seviyeye gelmesi için en az 3-5 yıla ihtiyacı var” dedi.

Yüz tanıma teknolojileri geliştiren Megvii şirketinden ismini vermeyen bir yetkili ise Jia’nın aksine sistemin yaygın olduğunu öne sürdü. Hükümetin söz konusu sistemi kullandığı ve bunun yeterince gelişmiş olduğunu belirten yetkili, önümüzdeki dönemde bunun daha da yaygınlaşacağını söyledi.