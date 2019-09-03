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Dünya Dorian Kasırgası’nı konuşuyor ama Sudan’da sel onlarca insanı öldürdü

Uluslararası kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri ABD'deki Dorian Kasırgası... Bahamalar'da etkisini hissettiren ve en az 5 kişinin öldüğü binlerce insanın da tahliye edildiği Dorian Kasırgası'ndan çok daha korkunç bir doğa olayı Sudan'da yaşanıyor... Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ilk belirlemelere göre en az 78 kişi yaşamını yitirirken 100 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Dünya kamuoyunun ABD'yi tehdit eden Dorian Kasırgası'nı anbean izlemesine karşılık Sudan'daki sel felaketini konuşmaması tam bir insanlık dramı olarak tarihe geçti.

Sozcu.com.tr
13:26 -
Haberler Dünya
Dünya Dorian Kasırgası’nı konuşuyor ama Sudan’da sel onlarca insanı öldürdü

Neredeyse son bir haftadır uluslararası kamuoyunun gündemi Dorian Kasırgası… Atlas Okyanusu’nda ilerlemeye devam eden ve dünden beri Bahamalar’da etkili olan Dorian Kasırgası’nın şiddet seviyesi 5’inci kategoriden 3’e düşerken saatte hızı 120 kilometreye düştü. Dorian Kasırgası’nın bugün ABD’nin Florida eyaletine yaklaşacağı açıklanırken bölgede binlerce insan tahliye edildi, Orlanda Uluslararası Havaalanı’nda uçuşlar durduruldu.

Sudan’daki sel felaketinde binlerce insan etkilendi.

Fakat bütün dünyanın hem uydu görüntüleri hem de olay yerinden çekilen görüntülerle adeta anbean izlediği Dorian Kasırgası’ndan çok daha kuvvetli bir doğal afet Sudan’da yaşanıyor. Yüzölçümü olarak Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden biri olan Sudan yaklaşık bir aydır sel felaketiyle mücadele ediyor. Ağustos ayından beri ülkede etkili olan yağışlar sel felaketine yol açarken, Sudan Sağlık Bakanlığı, selde yaşamını yitirenlerin 78 olduğunu duyurdu. Yetkililer felaketin en çok zarar verdiği bölgenin Beyaz Nil eyaleti olduğunu açıklarken yaralı sayısının da 100’e yükseldiğini açıkladı. Ülke genelinde yaklaşık 200.000 kişinin selden etkilendiği belirtilirken başkent Hartum ve 14 eyalette eğitime ara verildi hastanelerde hizmet durma noktasına geldi.

Sudan’da binlerce insan sel fırtınası dolayısıyla evinden oldu.

Sudanlı yetkililer, sel felaketinden 35 bin 239 ailenin ve 340 bin kişinin etkilendiğini açıklarken Birleşmiş Milletler raporuna göre ülkede sel nedeniyle 37 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Bölgede yağışların Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Son güncelleme: android-time 13:31 03.09.2019
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