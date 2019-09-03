Dünya Dorian Kasırgası’nı konuşuyor ama Sudan’da sel onlarca insanı öldürdü

Neredeyse son bir haftadır uluslararası kamuoyunun gündemi Dorian Kasırgası… Atlas Okyanusu’nda ilerlemeye devam eden ve dünden beri Bahamalar’da etkili olan Dorian Kasırgası’nın şiddet seviyesi 5’inci kategoriden 3’e düşerken saatte hızı 120 kilometreye düştü. Dorian Kasırgası’nın bugün ABD’nin Florida eyaletine yaklaşacağı açıklanırken bölgede binlerce insan tahliye edildi, Orlanda Uluslararası Havaalanı’nda uçuşlar durduruldu.

Fakat bütün dünyanın hem uydu görüntüleri hem de olay yerinden çekilen görüntülerle adeta anbean izlediği Dorian Kasırgası’ndan çok daha kuvvetli bir doğal afet Sudan’da yaşanıyor. Yüzölçümü olarak Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden biri olan Sudan yaklaşık bir aydır sel felaketiyle mücadele ediyor. Ağustos ayından beri ülkede etkili olan yağışlar sel felaketine yol açarken, Sudan Sağlık Bakanlığı, selde yaşamını yitirenlerin 78 olduğunu duyurdu. Yetkililer felaketin en çok zarar verdiği bölgenin Beyaz Nil eyaleti olduğunu açıklarken yaralı sayısının da 100’e yükseldiğini açıkladı. Ülke genelinde yaklaşık 200.000 kişinin selden etkilendiği belirtilirken başkent Hartum ve 14 eyalette eğitime ara verildi hastanelerde hizmet durma noktasına geldi.

Sudanlı yetkililer, sel felaketinden 35 bin 239 ailenin ve 340 bin kişinin etkilendiğini açıklarken Birleşmiş Milletler raporuna göre ülkede sel nedeniyle 37 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Bölgede yağışların Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği belirtildi.