Dünyada ışıklar 1 saatliğine kapatılacak

WWF'in, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için dünya kamuoyuna çağrıda bulunmak amacıyla 10 yıldır yürüttüğü küresel bir etkinlik olan “Dünya Saati”ne (Earth Hour) geçen yıl toplam yedi kıtadan, 135 ülke ve bölgeden iki milyar insanın katılmıştı.

6 NİSANDA YAPILACAK

Dünya Saat'inde, doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlanıyor. Ülkemizde, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilecek “Dünya Saati 2019” etkinliği, bu yıl 6 Nisan Cumartesi günü, 20.30 – 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 2019 teması “Doğa ve İnsan için Yeni Bir Başlangıç” olarak belirlenen etkinlik kapsamında geçen yıl, 135 ülke ve bölgeden 3 binden fazla kurum ışıklarını söndürdü. İstanbul'dan Yeni Zelanda'ya, Paris'ten Paraguay'a 7 kıtadan 2 milyar kişi, kuruluş ve işyeri, iklim değişikliğine dikkat çeken bu etkinliğe katıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILACAK

‘Dünya Saati' etkinliği, geçen yıllarda olduğu gibi, www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yapılarak, çeşitli grup faaliyetleriyle desteklenebilecek. Düzenleyecekleri etkinliklerle Dünya Saati'ne katılmak isteyenler, www.dunyasaati.org adresine girerek, etkinliğini haritada işaretleyebilecek. Böylece, aynı şehirde dünya için harekete geçmek isteyen aynı şehirdeki kişilerin bir araya gelmesi sağlanmış olacak. Etkinlikler, WWF-Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Ayrıca binlerce insan #DünyaSaati etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapacak.

Bununla birlikte, 2019 Dünya Saati etkinlikleri kapsamında www.dunyasaati.org websitesini ziyaret edenler, karşılarına çıkan sembolik Boğaz Köprüsü'nde seçecekleri bir ışığı kendi adlarına kapatabilecek. 6 Nisan Cumartesi akşamı ise İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin ışıkları gerçekten kapatılacak.