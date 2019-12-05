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Ermeni tasarısı; ABD Senatosunda üçüncü kez Beyaz Saray’ın isteği üzerine engellendi

ABD Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanmasının, Beyaz Saray'ın isteği üzerine üçüncü kez engellendiği belirtildi.

22:33 -
Haberler Dünya
Ermeni tasarısı; ABD Senatosunda üçüncü kez Beyaz Saray’ın isteği üzerine engellendi

Axios haber sitesinin haberine göre, Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer; Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un hazırladığı ve sözde “Ermeni soykırımının resmen tanınmasını” öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi.

Konuya yakın iki kaynak, Cramer’in Beyaz Saray’ın isteği üzerine böyle bir adım attığını ifade etti.

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“TASARIYI GEÇİRMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL”

Cramer ise Senatoda yaptığı konuşmada, “ABD Başkanı Donald Trump, daha yeni Londra’daki NATO Zirvesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp döndü. Şu anın bu tasarıyı geçirmek için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Bu tasarı Trump yönetiminin diplomatik çabalarını baltalıyor” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ENGELLENDİ!

Daha önce Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, söz konusu tasarının oylanmasını engellemişti.

Axios, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın 13 Kasım’da Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından, Beyaz Saray’ın sözde “Ermeni soykırımının resmen tanınmasını” öngören karar tasarısının Senatodan geçmesini engellemek için harekete geçtiğini yazmıştı.

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“KARŞI GÖRÜŞ BİLDİREREK OYLAMA ENGELLENEBİLİR”

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisinde 29 Ekim’de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisanda sunulan söz konusu tasarı, 11 “hayır” oyuna karşılık 405 “evet” oyuyla Meclisten geçmişti.

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YOK HÜKMÜNDE!

Türkiye ise söz konusu tasarının “yok hükmünde” olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.  AA

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