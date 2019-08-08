Flaş! Kanada’dan Kaz Dağları’na ilişkin açıklama! Trudeau’nun özel kaleminden mektup var

Çanakkale’nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan mücadele sürüyor.

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, söz konusu maden şirketi hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya geçtiğimiz haftalarda bir mektup göndermişti.

TALEPLER BAKANA İLETİLDİ

Madencilik faaliyetlerinin sonlanması belirtilen söz konusu mektuba cevap geldi. Başbakan Trudeau’nun özel kaleminin imzası bulunan cevap yazısında söz konusu durumun Kanada Uluslararası Ticaret Çeşitlendirme Bakanı James Carr’a iletildiği belirtildi.

Cevap yazısı ise şu şekilde:

Sevgili Bay Baraner, Başbakan Justin Trudeau adına yazışmalarınızı üstlendiğimi belirtiyorum. Yorumlarınızın / haberleriniz dikkatli bir şekilde görüntülendiğinden emin olun. Belirttiğiniz sorun James Carr’ın (Uluslararası Ticaret Çeşitlendirme Bakanı) portföyünde olan bir konu. Bu maili Bakan Carr’a iletiyorum. Yazıp zaman ayırdığınız için teşekkürler.