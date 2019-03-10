Milyarder iş insanı penis büyütme ameliyatında öldü

Belçika’da yaşayan İsrailli iş insanı Ehud Arye Laniado önceki gün yaşamını yitirdi. Fransa’nın başkenti Paris’te öldüğü açıklanan 65 yaşındaki Laniado’nun penisini büyütmek için operasyon sırasında kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Paris’in lüks caddesi Champs-Elysee’de muayenehanesi bulunan bir estetik cerrahın yaptığı operasyon sırasında kalp krizi geçiren Laniado’nun gece hayatına çok düşkün olduğu ve sürekli mankenlerle birlikte olduğu için böyle bir ameliyat yaptırmak istediği belirtildi. Fransız medyası, penisine enjeksiyon yapılınca kalp krizi geçiren Laniado’nun en az 5 milyar dolarlık serveti olduğunu yazdı.

Uluslararası kamuoyunun gündemine sık sık yasa dışı elmas ticareti yaptığı ve vergi kaçırdığı için gelen Laniado’nun sahibi olduğu Omega Diamonds, başarılı iş insanının ölümünü doğrularken, “Vizyoner iş insanı ve kurucumuz Ehur Arye Laniado’nun vefat ettiğini üzülerek duyururuz” açıklamasını yaptı. Yerel basına konuşan arkadaşları, “Napolyon kompleksi yaşıyordu. Onun lakabı Arjantinli’ydi. Çünkü bir tango dansçısına benziyordu. Sürekli dış görünüşüne dikkat ederdi ve insanların onu nasıl gördüğünü merak ederdi” açıklamasını yaptı.

Kariyerine masöz olarak başlayan Laniado, ham elması değerlendirme uzmanı olarak yaşamına devam ettikten sonra kendi şirketini kurmuştu. Laniado, dünyanın en pahalı elması olarak da bilinen 12.03 karatlık Josephine’in Mavi Ay’ını Hong Kong’ta tam 48 milyon dolara satmıştı.