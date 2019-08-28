Son dakika… ABD siyasetini çalkalayan aşk iddiası

ABD siyasetinin kalbinin attığı Washington’da gündem bir yasak aşk… İddia ilk olarak ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post’ta yayınlandı ve kısa bir süre içinde ABD basınının bir numaralı gündem maddesi oldu.

İddiaların gündemindeki isim ise uluslararası kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. ABD Temsilciler Meclisi’nin ilk başörtülü kadın üyesi olan İlham Omar’ın siyasi bir danışman olan Tim Mynett ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. İddiayı ortaya atan ise Mynett ile evli olan ve 13 yaşında bir çocuğu bulunan Dr. Beth Mynett. Mynett’in kendisini aldattığını söyleyen Dr. Beth Mynett, “Eşim bana bu aşkı şok edici bir şekilde itiraf etti” dedi. Boşanma davasının detaylarına ulaşan New York Post belgelerdeki detayları paylaştı. Belgelerde, “Taraflar 7 Nisan 2019’da fiziksel olarak yollarını ayırdılar. Bunun sebebi ise davaya dahil olan adamın Ilhan Omar isimli kadınla aşk yaşamasıydı. Mynett, Temsilciler Meclisi Omar ile birlikte çalışıyordu” ifadesi yer aldı.

Belgelerdeki yazıları okuyucuların aktaran New York Post, “Davacı, eşini çok sevdiği için evliliğini kurtarmaya çalıştı ve evliliği için mücadele etmek istediğini söyledi. Fakat davalı, evliliğin bittiğini ve evlilik için mücadele etmenin bir seçenek olmadığını aktardı” cümlelerini paylaştı.

37 yaşındaki Omar’ın Mynett’e kampanyası boyunca 230.000 dolar para verdiği belirtilirken dava dosyasında, “Davalının uzun iş seyahatleri ve fazla mesai yapmasının sebebinin bu yasak aşk olduğunu düşünüyoruz” yorumu yer alırken davanın karar duruşmasının önümüzdeki dönemde görüleceği açıklandı.

Somali’de dünyaya gelen ve Kenya’da büyüdükten sonra 12 yaşında ABD’ye göçen Omar, 2002 yılında nişanlandığı Ahmed Abdisalan Hirsi ile imam nikahı kıymıştı. İki çocuk sahibi olan çift 2008 yılında boşanmıştı. Omar daha sonra Ahmed Nur Said Elmi ile evlenmiş fakat daha sonra ayrılmıştı.

