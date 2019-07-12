Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… ‘Acil koduyla duyurdular: Türkiye açıkladı: S-400’ler Türkiye’ye gelmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye'ye geldiğini duyurması uluslararası ajanslar tarafından 'son dakika' gelişmesi olarak servis edildi. Dış basın da Türkiye ile ABD arasında ciddi krize yol açan bu gelişmeyi okurlarına anında duyurdu.

Sozcu.com.tr
10:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… ‘Acil koduyla duyurdular: Türkiye açıkladı: S-400’ler Türkiye’ye gelmeye başladı

İngiliz Reuters haber ajansı MSB’nın açıklamasını aktardığı haberinde, S-400’lerin Türkiye ile ABD arasında gerilim kaynağı olduğunu hatırlattı.

Fransız AFP haber ajansı da Ankara’dan yapılan açıklamayı abonelerine servis etti.

Amerikan Associated Press “Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin ilk sevkıyatının ulaştığını açıkladı” ifadesiyle gelişmeyi dünyaya duyurdu.

Rus Sputnik haber ajansı ise gelişmeye ilişkin haberinde Moskova ile Ankara arasında S-400’lerle ilgili kredi anlaşmasının Aralık 2017’de imzalandığını hatırlattı.

Sputnik International, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmanın NATO ve ABD tarafından ‘güvenlik kaygıları’ gerekçe gösterilerek eleştirildiğini yazdı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN International, S-400’lerin Ankara’ya gelmeye başlamasının Türkiye’yi ABD yaptırımlarına daha da yaklaştırdığını yazdı.

Amerikan Washington Post gazetesi de ‘son dakika’ haberinde, “Türkiye’nin ABD ve NATO’nun uyarılarını hiçe sayarak S-400’lerin ilk parçalarını aldığını” yazdı.

Washington Post, Türkiye’nin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

İsrailli Haaretz gazetesi, Reuters’ın haberini ‘son dakika’ gelişmesi olarak internet sitesinde yayınladı.

Son güncelleme: android-time 11:18 12.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more