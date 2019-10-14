Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı: Suriye ordusu o kente girdi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı altıncı gününe girdi.

Suriye Milli Ordusu (Özgür Suriye Ordusu) mensupları Türk askerlerinin desteğiyle terör unsurlarını yok etmeye devam ederken bölgede kritik gelişmeler yaşanıyor.

Ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam rejimiyle Türkiye’ye karşı bir anlaşma yaptı. Bu kapsamda Suriye ordusu ülkenin kuzeyine doğru ilerlemeye başladı.

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Rejime yakın El Mayadin televizyonu, ordu güçlerinin YPG’li teröristlerin kontrolündeki Rakka vilayetine bağlı Tabka kentine girdiğini duyurdu.

Suriye rejiminden konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama gelmiş değil. Dün gece de SDG mensuplarının ordu güçlerinin Menbiç’e girmesine izin verdiği yolunda haberler Arap medyasına yansımıştı.

Suriye iç savaşı sırasında IŞİD’in fiili başkenti haline gelen Rakka, 2017 yılında ABD’nin desteklediği SDG güçleri tarafından ele geçirilmişti.