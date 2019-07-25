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Son dakika… Beyaz Saray’daki Türkiye toplantısından sızdı: Trump Erdoğan’la anlaşmak için…

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı 'Türkiye' toplantısına ilişkin kritik detaylar gelmeye devam ediyor. Trump'ın CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) kapsamındaki yaptırımları yürürlüğe sokmadan önce bir anlaşma üzerinde çalışmak için zaman senatörlerden zaman istediği ifade edildi.

Sozcu.com.tr
08:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Beyaz Saray’daki Türkiye toplantısından sızdı: Trump Erdoğan’la anlaşmak için…

NBC News’ün haberine göre; Başkan Trump, kapalı kapılar ardından yapılan toplantıda, Cumhuriyetçi senatörlerden Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin verilecek tepkiyle ilgili “esneklik” talebinde bulundu.

Toplantıya katılan Cumhuriyetçi senatörlerin büyük kısmı, yaptırımların derhal yürürlüğe sokulmasını talep ediyor.

North Dakota’nın Cumhuriyetçi Senatörü Kevin Cramer, 90 dakika süren toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Bir yönetici olarak meseleleri çözmek için biraz daha fazla alan istiyor” ifadesini kullandı.

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Toplantıya katılan senatörlere göre; Trump, yaptırımları uygulamak yerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile anlaşma yapmak için zaman tanınması için kendilerini ikna etmeye çalıştı.

Teksas Senatörü Jonh Cornyn, “Sanıyorum ki Trump daha fazla esneklik istiyorum” açıklaması yaptı.

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