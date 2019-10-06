Son dakika… Bilim insanlarından korkutan uyarı: Uzaylılar bizi gözetliyor

1980’li yıllardan beri uzaydaki hareketliliği inceleyen SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) isimli kuruluş kamuoyunu korkutan bir açıklama yaptı. 1984 yılından beri gökyüzündeki hareketliliği ve manyetik dalgalanmaları inceleyen SETI bünyesinde görevli olan fizikçi ve serbest araştırmacı James Benford, uzaydaki zeki varlıkların Dünya’yı izlediğini öne sürdü.

Benford, “Biz onları dinlemeden çok önce onlar bizi dinliyor olabilir. Uzaylılar gök taşlarını kullanarak bizi takip ediyor ve hareketlerimizi izliyor olabilirler” açıklamasını yaptı. Benford’un yaptığı açıklamada Dünya’nın yörüngesindeki gök taşlarının uzaylılar tarafından gönderilmiş olabileceği belirtildi.

Dr. Benford, “Örneğin 1986 yılında keşfedilen 5 kilometrelik Cruithne isimli gök taşı Dünya’ya çok yakın seyrediyor. Yılda iki kere yörüngede dönüyor” diyerek bu tür hareketlerin şüpheli olduğunu duyurdu.