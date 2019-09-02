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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı Yunanistan’ı kızdırdı

Yunanistan'ın çok okunan İngilizce gazetesi Ekathimerini başta olmak üzere Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'na yaptığı ziyarete geniş yer ayırdı. Bu ilginin sebebi ise Yunanların bir haritayı yanlış okuması... Yunan basını Erdoğan'ın Türkiye haritası önünde çekilen fotoğrafının Yunan kamuoyunun büyük tepkisini çektiği vurguladı.

Yiğit Can KAYTMAZ
12:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı Yunanistan’ı kızdırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos’ta Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katıldı. Bu etkinlik kapsamında çekilen bir fotoğrafın ise Yunanistan kamuoyunda büyük tepki çektiği ortaya çıktı.

Ekathimerini, Erdoğan’ın fotoğrafının Yunanistan’da tepki çektiğini yazdı.

Yunanistan’da İngilizce yayın yapan Ekathimerini, Erdoğan’ın fotoğrafını manşetlerine taşıdı. Ekathimerini ile birlikte ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos da fotoğrafa geniş yer ayırdı.

Yunan basını, Girit’in doğusunda kalan bazı Yunan adalarının haritada Türkiye’ye aitmiş gibi gösterildiğini yazdı.

Yunan basını ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan’ın önünde durduğu haritayı okuyucularına gösterdi.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Erdoğan’ın Tuzla’daki ziyaretine geniş yer ayırdı.

Haritada Ege Denizi’ndeki birçok adanın Türkiye’ye aitmiş gibi gösterildiğini yazan Yunan basını, Girit’in doğusunda kalan bütün Yunan adalarının Türkiye’ye ait gibi görünmesinin Yunan halkını rahatsız ettiğini aktardı.

Ethnos gazetesi, “Harita Ege Denizi’nin yarısının Türkiye’ye ait olduğunu gösteriyor” başlığını kullandı.

Erdoğan’ın önünde poz verdiği haritanın üzerinde, “Türkiye Mavi Vatan” yazıyor.

Son güncelleme: android-time 13:10 02.09.2019
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