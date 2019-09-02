Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı Yunanistan’ı kızdırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos’ta Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katıldı. Bu etkinlik kapsamında çekilen bir fotoğrafın ise Yunanistan kamuoyunda büyük tepki çektiği ortaya çıktı.

Yunanistan’da İngilizce yayın yapan Ekathimerini, Erdoğan’ın fotoğrafını manşetlerine taşıdı. Ekathimerini ile birlikte ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos da fotoğrafa geniş yer ayırdı.

Yunan basını ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan’ın önünde durduğu haritayı okuyucularına gösterdi.

Haritada Ege Denizi’ndeki birçok adanın Türkiye’ye aitmiş gibi gösterildiğini yazan Yunan basını, Girit’in doğusunda kalan bütün Yunan adalarının Türkiye’ye ait gibi görünmesinin Yunan halkını rahatsız ettiğini aktardı.

Erdoğan’ın önünde poz verdiği haritanın üzerinde, “Türkiye Mavi Vatan” yazıyor.