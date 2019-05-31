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Son dakika… Dışişleri’nden S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin sevkıyatını ertelemeyi düşünmediğini bildirdi.

11:51 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dışişleri’nden S-400 açıklaması

Sözcü Aksoy, “Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması yaptı.

S-400 tedarik sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Dışişleri Sözcüsü, ayrıca şunları söyledi:

“ABD'nin S-400 sisteminin NATO ile uyumlu çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır.”

Son güncelleme: android-time 11:58 31.05.2019
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