Son dakika… Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar: Önce Putin, sonra Trump…

İki lider görüşme öncesi önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye satılmaması konusunda selefi Barack Obama’ya suçlamalar yöneltti.

S-400’lere ilişkin “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz” derken “(Türkiye’ye karşı) Adil olmak zorundasınız” ifadesini kullandı.

Trump özetle şuları söyledi:

* İlişkilerimizden çok memnunuz. Askeri ticarete de başlama kararı aldık. Sizinle birlikte olmak bir onurdur.

* Erdoğan dostane ilişkiler içinde olduğum bir lider. Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyorum, tarih netleşmedi.

* Türkiye’nin Patriot almasına Obama izin vermedi. Türkiye’ye adil davranılmadı. S-400 gerilimi ile ilgili farklı çözümler olabilir.

SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmeyi anlamlı bulduğunu belirtti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır.”

GÖRÜŞME NEDEN ÖNEMLİ?

Erdoğan-Trump görüşmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilimli devam ettiği günlerde gerçekleşmesi açısından ayrıca önem taşıyor.

Washington Yönetimi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasına şiddetle karşı çıkarken, yaptırım tehdidinde bulunuyor.

Ankara ise S-400 kararından geri adım atılmayacağını vurguluyor.

PUTİN’LE 55 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en kritik görüşmelerinden biri de Rusya lideri Putin ile olandı. Erdoğan'ın, Putin ile TSİ 05.55'te biten görüşmesi 55 dakika sürdü.

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine iki ülke arasında ciddi bir ivme yakalandığını ifade ederek başladı.

Erdoğan şöyle konuştu: “Özellikle de iş birliğimizin S400'ler sevkıyatıyla, bunu Duşanbe'de de görüşmüştük, mutabakata vardığımız gibi yol haritasının devamını şu anda izliyoruz. Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de malum öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkıyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde de zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl Türkiye ve Rusya'nın ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını hatırlattı

Putin şöyle devam etti. “Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon Euro’luk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında görüşme ise 25 dakika sürdü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.