Son dakika… Financial Times’tan flaş S-400 yorumu: Türkiye ABD’yi ayazda bıraktı

Financial Times’ın Ankara muhabiri Laura Pitel ile Moskova muhabiri Henry Foy imzalı haberde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının yarattığı etki kapsamlı bir analiz ile mercek altına alındı. Ankara’nın S-400 hamlesinin jeopolitik bağlamda tektonik kayma yarattığının vurgulandığı haberde, “Hayati önemi olan bir NATO üyesinin Batı’nın karşısındaki bir ülkeden savunma sistemi satın alması 3 yıl önce savaşın eşiğinden dönen Türkiye ile Rusya ilişkilerinin dramatik bir şekilde değiştiğini gözler önüne seriyor. Bu değişimin sebebi kısmen iki ülke liderlerinin kurduğu kişisel bağ ile Ankara ile Washington’ın aynı ölçüde yaşadığı gerilim. Soğuyan ilişkiler Erdoğan’ın başka yerde müttefik aramasına teşvik etti” ifadesi kullanıldı.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Putin ve Erdoğan’ın en az 23 kez bir araya geldiğini ve en az 52 kere telefonla konuştuğunun belirtildiği haberde Suriye konusunda Rusya ve Türkiye’nin karşı taraflarda olduğu aktarılıyor. Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının Ankara’nın NATO içindeki rolünün de tartışmaya açılması anlamına geldiği belirtilirken, NATO’nun hava operasyonunda Türkiye’nin bel kemiği olarak konumlanacağı fakat yaşanan gelişmeler sonucunda bu durum değişebileceği aktarıldı. Rusya merkezli düşünce kuruluşlarının bu konuda, “Küresel jeopolitik düzende tektonik kaymanın bir işareti olabilir” yorumunu yaptığı aktarılırken, Rusya’nın Türkiye’ye önerdiği Sukhoi Su-35’ler hakkında, “Türkiye’nin 3 yıl önce düşürdüğü Su-24’lerin yeni nesli” ifadesi kullanıldı.